Auerbach.Eine Expedition in die geometrische Ordnung der Annette Gundermann erfordert zwei Dinge: Raum und Zeit. Beides bietet die aktuelle Ausstellung im Auerbacher Fürstenlager. Im Damenbau finden die rhythmisch reizvollen Inszenierungen eine feine Bühne. Bis zum 24. Februar sind fast 40 Arbeiten der Berlinerin in aller Ruhe zu erkunden.

Im Namen der Kunstfreunde Bergstraße begrüßte Johannes Mingo die Gäste der Vernissage, die trotz glatten Wegen den Weg hinauf in den Staatspark gefunden hatten. Es war eine lohnenswerte Mühe. Denn in der Korrespondenz mit den fragmentarisch anmutenden Skulpturen von Sylvia Hagen spiegelte sich das Spannungsfeld aus freier Abstraktion und virtuoser Gegenständlichkeit, das auch im Werk Gundermanns zu erkennen ist, die 2016 mit dem Brandenburgischen Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung ausgezeichnet wurde.

Eine Ehre, die auch Hagen zuteil geworden war. Die Plastikerin konnte am Samstag leider nicht in Auerbach anwesend sein. In ihrer Einführung betonte die Künstlerin und Designerin Sabine Müller die besondere ästhetische Kombination der Werkschau, die immer samstags von 14 bis 17 und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet ist.

Brüche und neue Impulse

Annette Gundermanns künstlerische Biografie ist von verschiedenen Phasen geprägt, die wiederum von Brüchen und neuen Impulsen durchsetzt und gleichsam energetisch aufgeladen wurden. Augenfällig bei den im Damenbau gezeigten Bildern ist das Gerissene und Geschnittene in den collageartigen Arbeiten aus Papier, die in Nasstechnik mit Reisschleim entstehen. Gekennzeichnet von plastischen Überlagerungen, scharfen Schnittstellen und rhythmischen Konfrontationen, in denen Farbe, Linie und Fläche den Takt vorgeben. Auf diese Weise entstehen kleine Inseln in einem labyrinthischen Bildmotiv, die auf rätselhafte Weise Durchsichten in eine jenseitige Welt zulassen, von der uns Gundermann nur eine Ahnung, eine assoziative Inspiration schenkt. Wenngleich die Bilder betitelt sind, so überlässt sie es doch dem Betrachter, aus den Elementen eine Deutung oder Poetik herauszulesen.

Das Werk der Künstlerin, die 1957 geboren ist und in den 80er Jahren an der Dresdner Hochschule für Bildende Künste beim Maler Siegfried Klotz studiert hat, umfasst surreale Traumwelten, gefolgt von strenger, aufgeräumter Abstraktion und ab 2004 wieder verstärkt eine konkrete figürliche Malerei. Wie kommunikativ und befruchtend Zufall und Ordnung in ihren Bildern kollidieren, wie gekonnt sie mit technischen Möglichkeiten und Materialkombinationen spielt und wie mannigfaltig ihr Farb- und Formenreichtum zu Geltung kommt, das erlebt der Betrachter im Damenbau im individuellen Dialog mit den Motiven, die häufig eine musikalische Textur und Rhythmik ausstrahlen. Die Farbe blau spielt dabei in unterschiedlichen Nuancen und Kombinationen eine markante Rolle. Vielleicht Symbol für Himmel und Sehnsucht, in Annette Gundermanns Kosmos aber viel eher ein Spiegel von Klarheit, Freiheit und Kontemplation.

Die ästhetisch reizvollen Farbklänge ertönen aus der Tiefe des Raums an die Bildoberfläche. Das Fusionieren technischer Kontraste und die fließenden Übergänge von Sujets und Sichtweisen kennzeichnen die Kunst der Berlinerin, die seit 1989 freischaffend arbeitet und erstmals im südhessischen Raum ausstellt. Vermittelt und organisiert wurde die Werkschau durch das Ehepaar Charlotte und Gerold Keller, deren Kontakt zur ostdeutschen Kunstszene bereits wiederholt interessante Ausstellungen der Kunstfreunde ermöglicht hatte.

Sylvia Hagen ist die Witwe und eine frühere Schülerin von Werner Stötzer, einem der bedeutendsten Plastiker Nachkriegsdeutschlands. Die in Altlangsow im Oderbruch lebende Künstlerin ist mit Gundermann bekannt und konnte ebenso für die Auerbacher Ausstellung gewonnen werden.

Die Plastiken aus Bronze, Gips und Terrakotta sind freie Abstraktionen der menschlichen Gestalt mit mehr oder weniger ausgeprägten Gliedmaßen, Rümpfen und Köpfen. Bröckelige Strukturen und verwitterte Oberflächen lassen an Urlandschaften denken. Halb Kreatur, halb Erdkruste, werden sie teils in dynamischer Bewegung eingefroren oder in ruhender Position geformt. Sie strahlen hohe Energie aus und wirken trotz ihrer fragmentierten und grobkörnig rohen Erscheinung eher fragil als stämmig.

Auch Hagens Biografie ist von Kurven geprägt. Einer Lehre als Bautischlerin folgte das Medizinstudium. Eine ideale Schule für das Studium des menschlichen Körpers, der bei ihr weniger als sinnliches Konglomerat aus Fleisch, Knochen und Bewegung erscheint, sondern in seiner besonderen Anatomie gleichsam architektonische Züge trägt. Ein Eindruck, der sich in der Vorgehensweise der Plastikerin spiegelt, die ihre bizarren wie sanften Figuren aus der Basis von Entwurfsskizzen fertigt und während des Entstehungsprozesses immer wieder beschädigt und fragmentarisch zerstört. Durch Verwendung von Tonplatten erhält die Figur einen stabilen Kern, die diffuse Masse wird zur festen Form. Auf diese Weise bilden sich zerrissen wirkende Skulpturen von organischer Tiefe und konstruktivistischer Morphologie, die menschliche Existenz als permanenten, aber letztlich aussichtlosen Kampf nach Vollendung und Perfektion kommentieren.

Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung von Helmut Karas am Piano und Patrick Wulf am Vibraphon.

