E-Busse werden vorgestellt

Bensheim.CO2-Ausstoß vermeiden und Luftbelastung mit Stickoxiden sowie Feinstaub reduzieren: Um die Luftqualität in Städten zu verbessern und die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen, gibt es viel zu tun – auch im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Aktuell sind rund 3500 Dieselbusse in Hessen im Einsatz. In Zukunft könnten viele davon mit emissionsfreien Elektrobussen ersetzt werden. Die E-Bus-Roadshow der Hessen Agentur macht in Bensheim am Mittwoch (15.) von 10 bis 13 Uhr am Beauner Platz Station und bietet die Möglichkeit, sich zu Themen wie Förderung sowie Ladeinfrastruktur zu informieren.

Bei Testfahrten mit zwei E-Bussen können sich die Bürger von der Alltagstauglichkeit verschiedener E-Bus-Technologien überzeugen, die in Darmstadt, Fulda und Frankfurt im Testbetrieb sind. Mit zwei Elektrobussen touren Experten der Hessen Agentur durch sieben hessische Städte und informieren mit Partnern vor Ort zu Themen wie Förderung, Ladeinfrastruktur und Einsatzmöglichkeiten verschiedener E-Bus-Technologien.

Neue Wege beschreiten

Auch in Bensheim können Bürger einen Batteriebus und einen Brennstoffzellenbus hautnah erleben.

Verkehrsdezernent Andreas Born freut sich, dass die Roadshow in Bensheim Station macht: „Alle Beteiligten sind aufgefordert, neue Wege im ÖPNV zu beschreiten. Um möglichst viele Akteure davon zu begeistern, ist der erste Schritt, neue Technologien im Einsatz erleben zu können“, sagt Born. ps

