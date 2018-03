Anzeige

Bensheim.In der Neuhofstraße 13 a öffnete jetzt der „Easyfitness-Club“ seine Pforten. Auf 2000 Quadratmetern wird den Kunden ein breites Angebot an Fitnessmöglichkeiten geboten. Die Kette „Easyfitness“ aus Hannover hat mittlerweile fast 100 Studios in Deutschland, Österreich und Spanien. Als Mitglied kann man in jedem Fitnessstudio trainieren – auch auf Mallorca. Mit dem umfangreichen Trainingsprogramm und der professionellen Betreuung lädt der „Easyfitness-Club“ ein, seinen Körper fit zu halten. Angeboten werden Cardiotraining, Zirkeltraining, Ausdauertraining, Vibrationstraining, Functionaltraining und Kurstraining. Aber nicht nur trainieren kann man, auch ein Wellnessbereich ist vorhanden. Entspannung bieten Sauna, Solarium und Massagen. Außerdem gibt es eine Außenterrasse zum weiteren Relaxen. Nähere Informationen zur Preisgestaltung gibt es im Internet. tn/Bild: Neu