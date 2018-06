Anzeige

Bensheim.In Karikaturen und Sketchen oder auf der Humorseite von Illustrierten wird eine langjährige Ehe oft verglichen mit einem immer währenden Kampf zweier Menschen, die mit dem gewählten Partner nicht zufrieden sind. „Wir wollen uns nicht damit zufriedengeben“, schreibt die Christuskirche in einer Pressemitteilung.

Langjährige Beziehungen seien so viel mehr als Stoff für gute und schlechte Witze. Eine gute Ehe gebe Halt und wirke lebensverlängernd, sie biete Raum für unvoreingenommene Annahme und Wertschätzung und Liebe.

An sieben Abenden bietet die Gemeinde die Möglichkeit, in entspannter und gemütlicher Atmosphäre dieses Gefühl wieder neu zu entdecken. Sie möchte interessante Impulse anbieten, um die Ehe auf ein neues Level zu bringen. Jeder Abend beginnt um 19 Uhr mit einem Candle-Light-Dinner am Tisch zu zweit. Ein Videovortrag mit persönlichen Berichten bietet den Einstieg in eine Gesprächszeit. Termine sind 17. und 24. August, 7. und 28. September, 19. Oktober, 2. und 16. November. Anmeldung über https://christuskirche.net/ehekurs/ oder auch email an ehekurs@christuskirche.net. red