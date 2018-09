Ehemalige treffen sich am Goethe-Gymnasium

Bensheim.Die Anmeldungen für das Ehemaligen-Treffen am Goethe-Gymnasium kommen stetig. Zahlreiche Abitur-Jahrgänge haben schon Tische in der Mensa reserviert und der Förderverein freut sich auf viele Besucher. Selbst aus Frankreich und der Schweiz werden Ehemalige nach Bensheim kommen.

Durchgeführt wird die Veranstaltung gemeinsam mit der Schulleitung und dem Abitur-Jahrgang 2019, der für die Verpflegung der Gäste sorgen wird. Als Rückblick – aber auch als Update zum aktuellen Schulgeschehen – zeigt die Technik AG des Goethe Filme aus der Schule, alte und neue Fotos werden zu sehen sein und zwei Sängerinnen der Schulgemeinde werden die Eröffnung musikalisch umrahmen.

Selbstverständlich richtet sich die Einladung nicht nur an frühere Schüler, sondern auch an ehemalige Lehrer. Einige davon – und noch aktuell unterrichtende Lehrer – bieten bei Interesse Führungen durch das Schulgebäude. Das Ehemaligen-Treffen findet jedes Jahr am zweiten Winzerfest-Samstag statt. In diesem Jahr morgen (8.) von 13 bis 16 Uhr in der Mensa des Goethe-Gymnasiums. Alle Ehemaligen sind eingeladen. Den zahlenmäßig am stärksten vertretenen Jahrgang erwartet eine besondere Überraschung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.09.2018