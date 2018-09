Ehemaligen-Treff am AKG

Bensheim.Das Alte Kurfürstliche Gymnasium lädt alle Ehemaligen herzlich ein zum offenen Ehemaligentreffen am zweiten Winzerfestsamstag. Es findet statt am Samstag (8.) von 16 bis 19 Uhr in der Mensa.

Rundgang durch die Schule

Es besteht die Möglichkeit, an Schulführungen teilzunehmen und sich über den Stand der Umbau- und Renovierungsmaßnahmen vor Ort zu informieren.

Das Treffen gibt Gelegenheit, mit Mitgliedern der Schulleitung und der Schulgemeinde ins Gespräch zu kommen und frühere Schulkameraden wiederzusehen. Einzelne Jahrgänge haben sich bereits angekündigt. Dank des Abiturientenjahrgangs ist für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.09.2018