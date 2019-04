Ehemaligen-Treff an der GSS

Bensheim.Die Geschwister-Scholl-Schule Bensheim lädt die Ehemaligen des Abiturjahrgangs 1999 zu einem Treffen in der Schule ein. „Wir freuen uns über das Erscheinen vieler Ehemaliger, die gerne auf ein Glas Sekt und eine kleine Schulführung in das Forum der GSS kommen können“, heißt es in der Ankündigung.

Anschließend wird in einer Bensheimer Lokalität das gemütliche Beisammensein fortgeführt. Ob man nur kurz im Forum vorbeischaut oder abends gemeinsam feiert, ist jedem selbst überlassen. Es gibt bisher schon viele Zusagen. Termin ist Samstag, 4. Mai. Treffpunkt ist ab 17 Uhr im Forum GSS. red

Info: Anmeldung: geschwister-scholl-schule@kreis-bergstrasse.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.04.2019