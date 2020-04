Ehepaar Heist feierte goldene Hochzeit

Bensheim.Das Ehepaar Helga und Fritz Heist feierte am vergangenen Mittwoch das Fest der goldenen Hochzeit in Bensheim-Gronau.

Kennengelernt haben sich beide bei einer Feier in Gernsheim am Rhein, wo Ehefrau Helga herstammt. Geheiratet hat das Paar am 15. April 1970 im Standesamt Bensheim.

Fritz Heist war damals bereits Standesbeamter bei der Stadtverwaltung Bensheim. Sein Chef, Amtmann Andreas Bodemann hielt zur Trauung extra die Reden 2 und 5 für städtische Bedienstete, erinnert sich der Ehemann an die Feierlichkeiten vor 50 Jahren.

Das Jubelpaar hat zwei Söhne, der Älteste ist Zahnarzt in Hungen, der Jüngere bei der Sparkasse beschäftigt und wohnt in Lorsch. Vier Enkel machen die Familie komplett.

Halb Europa bereist

Da Fritz Heist unter anderem begeisterter Autofahrer ist, hat das Ehepaar in den vergangenen Jahrzehnten halb Europa bereist, von Schottland bis Gibraltar, von der Bretagne bis Kroatien. Besondere Beziehungen haben sich dabei zu den Bensheimer Partnerstädten Riva del Garda und Amersham aufgebaut, wo Helga und Fritz Heist viele Freunde haben.

Nach der Wende führte für Fritz Heist der Weg in die neuen Bundesländer – auch als Vizepräsident des Deutschen Schwerhörigenbundes, um die Vereine dort zu beraten und auszubilden. Viele Bekanntschaften haben sich dabei ergeben, so dass das Ehepaar seither jährlich auch Urlaub von Rostock bis Dresden und Wismar bis Weimar macht.

Seit fast 50 Jahren wohnt das Ehepaar im Dorfidyll von Gronau. Die geplante Hamburg-Fahrt zur Goldenen Hochzeit musste aus gegebenen Umständen abgesagt werden. So feierte das Paar alleine zu Hause im Grünen. Alle Bekannten und Freunde waren im Geiste mit dem Jubelpaar verbunden und gratulierten auf anderen Wegen. red

