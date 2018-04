Anzeige

Bensheim.Auch wenn es Sonntag war, ließ es sich Bürgermeister Rolf Richter nicht nehmen, Alfred Karner und seiner Frau Roswitha, geborene Degen, zur diamantenen Hochzeit zu gratulieren. Das Jubelpaar kam gerade vom Gottesdienst in Sankt Georg. Alfred Karner, Organist, Klavier- und Orgellehrer, war lange Jahre Hauptorganist in der bekannten Stadtkirche. Nach seinen Vorgaben wurde seinerzeit, so erzählte er, die Orgel gebaut.

Roswitha Karner wurde 1931 in Bensheim geboren, Alfred Karner kam 1928 in Breslau zur Welt. Als Vertriebener aus Schlesien kam er ans Konvikt nach Bensheim und war dort einer der ältesten Schüler, da er zwei Jahre in russischer Gefangenschaft verbracht hatte.

Sowohl in der Kirche als dann auch bei der privaten Feier spielte das Familienorchester und erfreute die Gäste musikalisch.