Ehepaar Seiche zieht sich vorzeitig zurück

Bensheim.Feierlich, stimmungsvoll, emotional – so kann man den Verlauf der diesjährigen Jahresabschlussveranstaltung des VdK Bensheim/Schönberg mit vorweihnachtlichem Charakter bezeichnen, zu der die beiden Vorsitzenden Dieter und Hannelore Seiche alle Mitglieder, Freunde und Gäste in die „Vetters Mühle“ in Zell eingeladen hatten.

Die Besucher waren so zahlreich erschienen, dass der Saal fast aus allen Nähten platzte. Feierlich begann die Veranstaltung mit dem Liedstück „St. Niklas war ein Seemann“ des eigens aus Mannheim eingeladenen Shanty-Chors unter Leitung von Walter Krainhoefner. Stimmungsvoll ging es weiter mit der Ansprache des Vorsitzenden Dieter Seiche, der diese Feier unter das Motto „Weihnachten auf See“ stellte und eine wahre Geschichte einer Marineeinheit der Deutschen Bundeswehr mit abenteuerlichen Geschehnissen in der Vorweihnachtszeit auf See zum Besten gab.

Große Verdienste erworben

Bürgermeister Rolf Richter sorgte mit seinem Grußwort für einen würdigen Rahmen der Veranstaltung. Er überbrachte Grüße des Magistrats ebenso Grüße seines Mitstreiters Franz Apfel und richtete die passenden Worte mit einem kleinen Geschenk an die beiden Vorsitzenden. Nebenbei hatte der Bürgermeister mitbekommen, dass das Ehepaar Seiche nun schon zum 30. Mal diese Feier organisiert und durchgeführt hatte und schon seit nahezu 30 Jahren auf der Kommandobrücke eines gut eingefahrenen Schiffes steht.

Mit weit über 10 000 Stunden hätten sich die beiden Seiches große Verdienste nicht nur beim VdK erworben, vielmehr sei der Vorsitzende so nebenbei auch noch als Senioren- und Behindertenbeauftragter alias Kommunaler Seniorenbeirat für die Stadt Bensheim aktiv, wobei Dieter Seiche seit September 1996 ununterbrochen als Vorsitzender des Kommunalen Seniorenbeirats und seit dem 11. September 2001 als Behindertenbeauftragter der Stadt Bensheim ehrenamtlich tätig ist. Es folgten Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft, die wohl einen breiteren Rahmen verdient gehabt hätten, denn von 43 zu ehrenden Mitgliedern waren nur vier gekommen, um sich Urkunde, Ehrenadel und ein kleines Weinpräsent aus den Händen des Vorsitzenden – vertreten durch Bjoern Dreide – abzuholen.

Die Ehrungen nahm Kreisverbands-Vorstandsmitglied Ingrid Filbert vor, die dabei Gabriele Merck und Peter Köster für zehn Jahre, Manfred Schulz für 25 Jahre und Jakob Rettig für 50 Jahre auszeichnete und in ihren Grußworten die herausragende Arbeit des Gesamtvorstandes des Ortsverbands Bensheim/Schönberg – insbesondere von Hannelore und Dieter Seiche zu würdigen wusste. In einer flammenden Abschiedsrede berichtete der Vorsitzende von 30 Jahren als Kapitän und Steuerfrau eines großen Schiffes, das anfänglich als kleines Schiff aus der Ortsgruppe Schönberg entstanden und nach und nach durch Zusammenschlüsse mit weiteren Ortsgruppen zu einem „Ozeanriesen“ mit nahezu 1000 Matrosen an Bord herangewachsen sei. Ihre gesamte Freizeit sei dabei für den VdK geopfert worden, bis dann in den letzten zwölf Monaten sowohl Dieter Seiche als auch dessen Ehefrau Hannelore von schweren Erkrankungen betroffen waren.

„Kein Rücktritt vom Rücktritt“

Diese Bürde und zunehmende, nicht mehr zu bewältigende Auflagen des Landesverbands Hessen-Thüringen hätten die beiden Vorsitzenden veranlasst, nun doch noch vorzeitig das Handtuch zu werfen und ihren Rücktritt zum 31. Dezember aus dem Vorstandsgefüge des VdK-Ortsverbandes Bensheim/Schönberg zu erklären.

Das Rücktrittsgesuch sei bereits beim Kreisverband und Landesverband eingegangen – „und es wird keinen Rücktritt vom Rücktritt geben“, so Seiche. Er bedankte sich zusammen mit seiner Frau bei allen Mitgliedern, Freunden und Gästen für drei Jahrzehnte überaus herzliches Miteinander.

Minutenlange „Standing Ovations“ für die beiden Vorsitzenden waren die Folge und – nicht nur bei den beiden Abschiednehmenden schlich sich bei so manchen eine kleine Träne in die Augen.

Seiche betonte abschließend, dass der Rückzug nur aus dem Vorstandsgefüge des VdK erfolge, seine weiteren Aufgaben – als Sozialberater für den VdK-Kreisverband Bergstraße oder Senioren- und Behindertenbeauftragter bei der Stadt Bensheim – möchte er noch einige Zeit zusammen mit seiner Frau wahrnehmen.

Er stellte auch bei dieser Gelegenheit seine designierte Nachfolgerin – Sabine Hanßen vor, die dann im Falle einer vorgezogenen Wahl am 9. Mai 2020 den Vorsitz übernehmen möchte.

Sein eindringlicher Appell ging an alle Mitglieder und Freunde, Werbung für den VdK zu betreiben und in sich zu gehen, ob sich nicht der eine oder andere für eine Mitarbeit in einem neu zu bildenden Vorstandsgefüge im VdK Bensheim/Schönberg zur Verfügung stellen könnte.

Bewerbungen hierzu können ab Anfang Februar beim Ehepaar Seiche während der Beratungsstunden für Behinderte und Senioren, Dienstag und Donnerstag zwischen 9 und 11.30 Uhr und unter Telefon 06251/550096 abgegeben werden. Im Januar 2020 sind wegen eigener Rehabilitationsmaßnahmen keine Sprechstunden geplant. red

