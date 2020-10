Ehrenamt als Fundament der Gesellschaft

Bensheim.Es ist 6.30 Uhr. Der Duft frisch gebrühten Kaffees zieht durch die Küche von Bürgermeisterkandidat Stefan Stehle. Er nimmt einen ersten Schluck aus der Tasse, seine aktuelle Lieblings-Playlist spielt bereits im Badezimmer und Stehle begibt sich mit dem Handy in der anderen Hand in die Wohndiele. Das erste Mal am Tag werden E-Mails, diverse Gruppenchats und die Online-Zeitung auf wichtige Neuigkeiten gecheckt.

Aktuell ist dieses morgendliche Ritual für Stehle wichtiger denn je. Er wartet regelrecht auf neue Verordnungen des Landes oder des Kreises bezüglich der allgegenwärtigen Corona-Pandemie, die seine HSG Bensheim/Auerbach immer wieder vor Herausforderungen stellt. Als Vorstandsvorsitzender des größten Handballvereins an der Bergstraße muss er diesbezüglich stets im Bilde sein, um gegebenenfalls schnell Maßnahmen ableiten und mit seinen Vorstandskollegen umsetzen zu können. Auch ohne Covid-19 gehört die Vereinsarbeit für den Vollbluthandballer zum gelebten Alltag. Es gibt, wie man so schön sagt, immer etwas zu tun.

Trainer und Vorsitzender

Seit seinem 16. Lebensjahr ist Stehle in ehrenamtlichen Funktionen bei der HSG eingebunden. Sei es als Trainer von Jugendmannschaften und Aktiven, als Mitglied in verschiedenen Vorstandsteams oder eben als Vorsitzender des gesamten Vereins.

Eines steht für ihn dabei von Anfang an fest: Ehrenamtliche Arbeit ist wichtig – egal ob für die persönliche Entwicklung oder die des Vereins. Dass die freizeitfüllenden nebenberuflichen Tätigkeiten dabei auch noch Spaß machen können, spürt er immer wieder aufs Neue, wenn er zu einer gemeinsamen Sitzung mit seinem Vorstandsteam oder ins eigene Mannschaftstraining in die Halle kommt. „Die HSG ist für mich wie eine große Familie geworden. Es macht mich immer wieder glücklich und sehr stolz, ein Teil von diesem Verein zu sein“, gerät Stehle etwas verlegen ins Schwärmen und ergänzt, dass ihn der Zusammenhalt in der Spielgemeinschaft und die vielen verschiedenen Charaktere, die dort gemeinsam wirken, maßgeblich in seinem Werdegang geprägt haben. „Man lernt früh, respektvoll miteinander umzugehen, sich gegenseitig zu unterstützen und auch in schweren Situation zusammenzuhalten“, führt er seinen Gedanke weiter aus.

Die zwischenmenschliche Interaktion, die mit allen ehrenamtlichen Engagements einhergeht, das Entwickeln eigener individueller Charakterzüge durch die Erfahrungen bei den freiwilligen Arbeiten und der Beitrag zum Wohle der Allgemeinheit, den dadurch jeder leisten kann, empfindet Stehle als „wichtige Bausteine im Fundament einer gut funktionierenden Gesellschaft wie in Bensheim“. Diese gelte es zu bewahren und zeitgleich weiterhin zu fördern und zu stärken.

Doch der gebürtige Bensheimer geht in seiner Betrachtung der Bedeutung von Ehrenämtern für seine Heimatstadt noch einen beträchtlichen Schritt weiter und hält fest: „Bensheim wäre ohne das ehrenamtliche Engagement von tausenden Bürgern nicht zu dem geworden, was wir heute so lieben.“

Georg Stolle als Vorbild

Egal ob Feuerwehr oder THW, Bürgerwehr, Fastnachtsvereine oder Bürgernetzwerk, Basketball, Hockey oder Tennis, ob Freundeskreise der Partnerstädte, politische Parteien oder die Tafel, Helfer im Caritasheim, in Tier- und Naturschutzverbänden oder beim DRK, der Diakonie oder dem Hospiz – man könnte die Liste endlos fortführen – Bensheim lebe tatsächlich von seinen Ehrenamtlichen. Man müsse sich nur vor Augen führen, wie unser Alltag ohne sie alle aussähe, so Stehle.

Wirft man nun noch einen Blick in die Bensheimer Geschichte und unsere Stadtentwicklung, kommt man um ein prominentes und bis heute bedeutsames Vorbild in Sachen ehrenamtlicher Arbeit nicht herum: Georg Stolle. Er war Bensheims Bürgermeister von 1972 bis 2002, eine prägende Persönlichkeit der Stadtgeschichte und -Kultur sowie der „Patron und Vater der Stadt“ Bensheim, wie ihn Pfarrer Thomas Catta im Trauergottesdienst Anfang des Jahres bezeichnet hat.

Georg Stolle, der am 19. Januar dieses Jahres unerwartet verstorben ist, war bis zuletzt ehrenamtlich als Vorsitzender des Deutsch-Europäischen Bildungswerks Hessen tätig. In dieser Funktion, aber auch in anderen Bereichen seiner langjährigen Arbeit, setzte sich der spätere Ehrenbürgermeister der Stadt Bensheim schon früh für die Völkerverständigung und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen europäischen Städten ein. Er schuf auf diese Weise das bis heute wertvolle und wichtige Verständnis für grenzüberschreitende und diplomatische Kooperation sowie das Gemeinschaftsgefühl im Allgemeinen.

Mit seinem Sinn für freie demokratische Entscheidungen, seiner persönlichen bürgernahen Art und seinem besonnen sowie bestimmten Handeln als Bürgermeister in Bensheim stellt Georg Stolle, aus Stehles Sicht, ein großes Vorbild für alle Bewerber auf das Amt des Chefsessels im Rathaus dar. Genau diese Facetten bei zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen zu beherzigen, es sich immer wieder in Erinnerung zu rufen und das Ehrenamt in all seiner Vielfalt zu würdigen, sei für Stefan Stehle das klare Ziel und große Motivation im Kampf um das politische Erbe Georg Stolles.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.10.2020