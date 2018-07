Ehrensache für den Ironman

Bensheim.Im Rahmen der Initiative "Ehrensache" überreichte der Randstad-Mitarbeiter und Ironman Daniel Reissig einen Scheck an Christian Lohse von der Christoffel-Blindenmission (CBM) in Bensheim.

Die Spende kommt blinden und sehbehinderten Kindern am Mengo-Hospital in Uganda zugute. Zwei Jahre lang trainierte Daniel Reissig für den Ironman Germany, der im Juli 2011 in Frankfurt stattfand. Die

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.10.2011