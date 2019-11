Bensheim.Abwechslungsreicher könnte ein Chorjahr wohl nicht sein. Der Gospelchor Getogether blickt schon jetzt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr war die Konzertfahrt in den Schwarzwald. Getogether gab dort zwei grandiose Konzerte mit begeisterten und ergriffenen Zuhörern und der Bitte, unbedingt einmal wieder zu kommen.

Auch an der Bergstraße war der Chor dieses Jahr wieder mehrfach zu hören, darüber hinaus begleitete erstmals musikalisch einige Hochzeiten. Im September folgte das Chorwochenende, bei dem Chorleiter Thorsten Mühlberger mitreißende Gospels für die Weihnachtskonzerte ausgewählt hatte.

Die „Christmas Gospels“ sind immer ein absolutes Highlight für den Chor, denn Getogether möchte das Publikum auf seine ganz besondere Art einladen, sich auf den Advent zu besinnen und ein wenig innezuhalten. Die frohe Botschaft wird überaus schwungvoll und modern vermittelt. Dabei liegt der Grund für die große Begeisterung an der Gospelmusik vielleicht darin, dass die Lieder ehrlich, emotional und kraftvoll sind, unter die Haut gehen und auf besondere Weise Herz und Seele ansprechen.

Getogether ist ein überkonfessioneller Chor aus Bensheim, der seit über 20 Jahren schon viele Menschen durch seine Konzerte begeisterte. Die etwa 40 Sängerinnen und Sänger interpretieren ihr facetten- und abwechslungsreiches Repertoire mit viel Gefühl und Intensität, aber auch mit so viel Temperament, Dynamik und Spiritualität, dass es immer wieder gelingt, die Zuhörer zu faszinieren und mitzureißen.

Die Konzertbesucher sollen nicht nur Zuhörer sein, sie sind vielmehr Teil des Ganzen und ausdrücklich zum Mitmachen aufgefordert. Zeitgenössische Gospelmusik wechselt sich ab mit traditionellem Black- und Latin-Gospel, Negro Spirituals und Wiegenliedern. Gefühlvoll begleitet wird der Chor von Piano und Cajon.

Neu diesem Jahr ist, dass die Christmas Gospels in der evangelischen Stephanusgemeinde in Bensheim bereits am Samstag, 7. Dezember, um 20 Uhr stattfinden. Die Verlegung des Konzerttages von Sonntag auf Samstag geschah auf Wunsch der beiden evangelischen Gemeinden in Bensheim.

Bereits jetzt weist Getogether auf einen offenen Chorworkshop vom 7. bis 9. Februar 2020 hin. Interessierte sind im Rahmen des Workshops willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.11.2019