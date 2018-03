Anzeige

Bensheim.Die Mitglieder des Vereins für Volksgesundheit – Biochemischer Verein Bergstraße – trafen sich am Freitag im Generationentreff in der Hauptstraße in Bensheim zu ihrer Hauptversammlung. Im Biochemischen Bund Deutschlands haben sich mehr als 70 Vereine aus Deutschland und den Nachbarländern zusammengeschlossen, um gemeinsam über das natürliche Biochemische Heilverfahren nach Dr. Schüßler zu informieren. Seit über 80 Jahren gibt es den Bensheimer Verein, der regelmäßig zu Vorträgen über Themen der Gesundheit einlädt.

Am Freitag wurden unter anderem langjährige Mitglieder geehrt. Unser Bild zeigt (von links): Hildegard Massoth (stellvertretende Vorsitzende), Erika Ross (Beisitzerin), Lothar Glaser (30-jährige Mitgliedschaft), Othmar Löw (25-jährige Mitgliedschaft), Margot Knaup (Vorsitzende). tn/Bild: Neu