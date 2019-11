Ehrungen und Beförderungen bei der Auerbacher Feuerwehr

AUERBACH.Erst die Übung, dann Ehrungen und Beförderungen, dann ging es in gemütlicher Runde weiter in den Abend. Ein großes Programm absolvierte die Freiwillige Feuerwehr Auerbach am Samstag. Nachdem die Einsatzkräfte gemeinsam mit der Feuerwehr Hochstädten Einsatzbereitschaft und Können unter Beweis gestellt hatten, wurden im Feuerwehrgerätehaus zahlreiche Frauen und Männer geehrt und befördert. Mehrere silberne Brandschutzehrenzeichen und Ehrennadeln in Gold sowie Leistungsspangen wurden verliehen. Auch wurden die Reihen der Feuerehrmänner, der Oberfeuerwehrmänner und Oberlöschmeister gestärkt. Anschließend formierten sich die Geehrten und Beförderten gem

einsam mit der Wehrspitze und einigen der offiziellen Gäste zum Gruppenfoto. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.11.2019