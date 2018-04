Anzeige

Bensheim.Am Donnerstag (5.) findet um 19 Uhr im Bürgerraum der Weststadthalle in Bensheim, Berliner Ring, die außerordentliche Hauptversammlung des deutsch-ungarischen Freundeskreises Bensheim – Mohács statt.

Diese Sitzung muss laut Satzung durchgeführt werden, weil bei der ersten, ordentlichen Versammlung am 8. März nicht die erforderliche Mehrheit der Hälfte aller Mitglieder im Freundeskreis anwesend war, um drei Punkte in der Vereinssatzung zu ändern und zu ergänzen. Bei der jetzigen, zweiten Jahreshauptversammlung reicht die Zustimmung von zwei Drittel der an diesem Abend anwesenden Mitglieder, um die Satzung zu ändern.

Auf der Tagesordnung stehen neben den Änderungen in der Vereinssatzung außerdem Nachwahlen zum Vorstand, Behandlung von Anträgen zur Tagesordnung, Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder sowie „Verschiedenes“. Interessierte sind willkommen. mül