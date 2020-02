Ehrungen und Wanderungen

Auerbach.Mehrere Veranstaltungen stehen beim OWK Auerbach an, zu denen der Vorstand einlädt. Kaffee und Kuchen, Weck und Wein sowie ein kurzweiliges Programm begleiten das Wandererehrungsfest, das am Samstag, 7. März, ab 15 Uhr (Einlass um 14.30 Uhr) im Bürgerhaus Kronepark gefeiert wird.

Am selben Ort findet am Sonntag, 29. März, um 15 Uhr die Hauptversammlung statt, bei der über das vergangene Wanderjahr berichtet wird und Ideen für die weitere Arbeit des Vereins und anstehende Termine besprochen werden. Vor der Versammlung stimmt ein gemeinsamer Spaziergang in das Treffen ein (13.30 Uhr ab Bürgerhaus).

Schon jetzt wird auf einen kulturellen Ausflug nach Idstein aufmerksam gemacht. Am Sonntag, 16. August, geht es per Bahn in die reizvolle Fachwerkstadt im Taunus (Treffpunkt 8.45 Uhr Bahnhof Auerbach, Rückkehr 18 Uhr, Anmeldung erforderlich).

Bei einer eineinhalbstündigen Stadtführung, bei der auch die Unionskirche und der Hexenturm besichtigt werden, können die Teilnehmer die historische Altstadt mit ihrer Jahrhunderte alten Bausubstanz kennenlernen. Nähere Informationen hierzu gibt es beim Wandererehrungsfest und bei der Hauptversammlung.

Auf den Panoramaweg

Zunächst aber steht am Sonntag (1.) eine Wanderung von der Guldenklinger Höhe auf einem schönen Panoramaweg über Mittershausen, Lauten-Weschnitz und Linnenbach nach Fürth bevor. Nach der zweieinhalbstündigen Tour durch Wiesen und Felder kehren die Wanderer in Fürth ein und nehmen anschließend den Bus zurück nach Heppenheim und Auerbach.

Treffpunkt am Morgen ist um 9.40 Uhr am Auerbacher Bahnhof zur Fahrt mit der Bahn und mit dem Bus zur Guldenklinger Höhe. Gäste sind willkommen. Aktuell können sich interessierte Wanderer immer auch im Internet unter www.owk-auerbach.de informieren, im Vereinsspiegel des BA und über die Aushänge in der Darmstädter Straße/Ecke Philippshöhe und am Alten Rathaus in der Bachgasse. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.02.2020