Eibenholz dekorativ verarbeitet

BENSHEIM.Die Unterstützung ist zur Herzensangelegenheit geworden: Mitglieder der Rotary Clubs Bensheim-Südliche Bergstraße und Darmstadt setzen sich für das Hospiz Bergstraße in Bensheim ein.

Dieser Tage hat der Bergsträßer Club eine Spende von 3000 Euro übergeben. Das Geld stammt aus dem Verkauf von Eibenscheiben, Scheiben aus dem Holz des gleichnamigen Baumes. Ein solcher musste, weil zum Problemfall geworden, in Bensheim gefällt werden. Schreinermeister Andreas Brosy nahm sich des Holzes an und schnitt dies feinsäuberlich in Scheiben, die getrocknet wurden.

Gemeinsam mit zahlreichen Rotary-Club-Mitgliedern wurde das Holz alsdann bearbeitet, so dass dekorative Brettchen entstanden. Hundert davon sind inzwischen verkauft, und symbolisch wurde bei der Übergabe des Geldes aus dem Verkauf mit einigen Eibenscheiben eine 100 gelegt.

Gleichzeitig war ein neuer Zaun am Hospizgarten Thema. Die 70 Meter lange Absperrung im Wert von 4000 Euro hatte der Rotary-Club Darmstadt nicht nur spendiert, sondern auch montiert – ein Gemeinschaftswerk von Club-Mitgliedern und Familienangehörigen sowie Rotaract, der Nachwuchsorganisation der Rotarier.

Schon zuvor hatten Rotarier tatkräftig mitgeholfen, den verbuschten Garten des Hospizes frei- und neuanzulegen. Ein Projekt, bei dem viele Menschen aus der Region anpackten, die Rotarier gehörten hier zu den Ehrenamtlichen der ersten Stunde.

Durch die Unterstützung, das wurde von ihrer Seite bei der Spendenübergabe betont, haben die Club-Mitglieder Hemmschwellen abgebaut sowie Zugang zur Hospizarbeit und dem damit einhergehenden Geist und Selbstverständnis im Haus gefunden. Die Erfahrung sei für sie eine ganz Besondere.

Entsprechend groß war beim Hospiz der Dank für das Miteinander und für die finanzielle und Materielle Unterstützung. thz

