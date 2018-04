Anzeige

Für die Organisatoren war spätestens nach den Schwierigkeiten bei der letztjährigen Auflage und den massiven Beschwerden von Anliegern klar, dass es so nicht weitergehen kann. „Wir haben in Zusammenarbeit mit den beteiligten Kommunen, dem Kreis, der Polizei und den Rettungsdiensten einen Maßnahmenkatalog und ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet, damit unser Fest wieder in ruhigeren Bahnen verläuft“, bemerkte Verbandsvorsitzender Otto Guthier am Dienstag bei einem Pressegespräch im Bensheimer Rathaus. Damit will man den Alkoholmissbrauch eindämmen und die Müllproblematik in den Griff bekommen.

Kernpunkt ist ein Kooperationsvertrag mit dem Kreis Bergstraße, durch den man die idyllische Strecke entlang der Bergstraße zu einem Festgebiet erklären kann. Was zunächst bürokratisch klingt, hat für den Weinbauverband den Vorteil, am 1. Mai Hausrecht ausüben zu können. So wird unter anderem das Mitbringen von Fremdgetränken, laut Weinbauverband ein zunehmendes Ärgernis, untersagt. dr

