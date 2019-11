Ein Abend mit Jazz, Swing und Blues

Bensheim.Am Samstag, 23. November, ist im Pfarrzentrum Sankt Georg um 18.30 Uhr ein schwungvoller Abend mit viel Jazz. Unter dem Motto „Swinging Christmas“ treten die Mainton Ramblers sowie Ute Proschka gemeinsam mit dem Members Only Trio auf. Die Ramblers sind seit 25 Jahren eine feste Größe in der hiesigen Musikszene.

Die Mitglieder sind erfahrene Musiker, die sich dem traditionellen, fröhlichen Jazz der Südstaaten Amerikas- Dixieland, Swing und Blues- verschrieben haben.

Ute Proschka und Members Only sind in der Region ebenfalls keine Unbekannten und haben in den vergangenen Jahren zu verschiedenen Anlässen ihr Publikum begeistert.

Vorverkaufsstellen: Tourist-Information, Käse Mühlum, Bernstein Underwear, Camel Active Store, Bücherei Schlapp sowie Pfarrbüro Sankt Georg. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.11.2019