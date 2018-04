Ein Abend voller Glamour, Glitter und Erotik

Mit der Show „Let’s Burlesque“ begeistern „Evi und das Tier“ die Zuschauer im sehr gut besuchten Parktheater. © Neu

Bensheim.Keine Ahnung, ob Miss Evi Niessner vor dem Auftritt genau das genoss, was Sally zum Erstaunen von Harry einst im Restaurant eindrucksvoll in Fahrt gebracht hatte – auf jeden Fall kommt Evi in piepsende Wallung bei dem Versuch, die betörenden Töne des Saxofons am Schalltrichter einzufangen. Irgendwann hat sie ausgepiepst und wird vom Saxofon mit lautem Dampfer-Signal von der imaginären

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3564 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.04.2018