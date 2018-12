Ein Ausflug in die Nachbarschaft

Bensheim.Zwar liegt der Themenschwerpunkt des deutsch-italienischen Freundeskreises Bensheim – Riva del Garda in diesem Jahr auf „Rom – der Ewigen Stad“ mit all ihren Facetten. Das hielt die aktiven Rivaner aber nicht davon ab, eine Tagesfahrt in die Nachbarschaft zu machen, die ja häufig unbekannter ist als die große weite Welt.

Und so waren die Teilnehmer angetan von Dreieichenhain, dem zweitgrößten Stadtteil von Dreieich, mit seinen einladenden Fachwerkhäusern und seiner Geschichte, ehe es nach Heusenstamm weiterging. Dort erläuterte Georg Drinnenberg, der sich einmal mehr als bestens präparierter Reiseleiter erwies, die Vor- und Baugeschichte der Pfarrkirche St. Cäcilia, die von 1739 bis 1741 als Begräbniskirche des Heusenstammer Zweiges der Grafen von Schönborn errichtet worden war. Baumeister dieses bedeutenden Barockbauwerks war Johann Balthasar Neumann.

Von dort ging es in die Stadt Offenbach, auf die Drinnenberg den Teilnehmern dadurch neue Perspektiven eröffnete, indem er die Sehenswürdigkeiten und die Geschichte der Stadt sehr einfühlsam darstellte. Mit einem Abendessen wurde der gelungene Ausflug abgeschlossen. red/Bild: Verein

