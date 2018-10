Ein Bensheimer Vorzeigepaar

Bensheim.Am 28. Oktober 1958 traten Hedwig und Joseph Schaider vor den Altar der Pfarrkirche Sankt Georg, um sich das Jawort fürs Leben zu geben. Ein Tag zuvor fand die standesamtliche Trauung statt – und so gratulierte Bürgermeister Rolf Richter am Samstag dem Paar zu ihrer Jubelhochzeit.

In Bensheim sind die Schaiders vielen bekannt, sei es durch den beruflichen Werdegang oder durch ihr soziales Engagement. Hedwig Schaider kam 1937 in Bensheim auf die Welt und absolvierte nach der Schule eine Lehre zur Bäckerei- und Lebensmittelverkäuferin in der Bäckerei Schulz.

Über berufliche Stationen wie die Futtermittel- und Tierhandlung Eberle und dann 21 Jahre bei Spielwaren Jäger kam sie in ihre Branche zurück, wo sie mit 65 Jahren als Bäckereifachverkäuferin in den Ruhestand ging. Mit ihrem Namen sind über Jahrzehnte auch Fußwallfahrten der Frauen nach Walldürn verbunden. Außerdem ist sie Mitglied der Kolpingsfamilie. Ihr Ehemann Joseph Schaider, Jahrgang 1934, machte nach der Schule eine Ausbildung im Metallbereich in Mannheim und legte seine Meisterprüfung im Dreher- und Maschinenbauhandwerk ab.

Im Jahre 1974 kam der Jubilar zunächst als Ausbilder zur Kreishandwerkerschaft und übernahm dann die Leitung des Berufsbildungszentrums. Er war maßgeblich am Neubau des BBZ in der Werner-von- Siemens-Straße beteiligt. Im Rahmen seiner beruflichen Weiterbildungen legte er seine Prüfung zum Betriebswirt des Handwerks ab.

Auch wenn er 1998 in den wohlverdienten Ruhestand ging, so ist sein Terminkalender auch danach dicht mit Terminen gefüllt. Besonders herauszuheben ist das große Engagement für die katholische Kirchengemeinde Sankt Georg. Ob als Mitglied im Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat, als Katechet für Firmgruppen oder als Organisator der Gottesdienste im Weinberg. Joseph Schaider ist mit seiner Gemeinde aufs Engste verbunden. Von ihm stammt die Idee der Nikolausaktion – und so manches Kind bekam von ihm als Heiliger im roten Mantel die Geschenke überreicht. Als Gründungsmitglied des Fordervereins zur Erhaltung der Friedhofskirche „St. Crescenz“ hat er mit viel Herzblut die Sanierung des Gotteshauses vorangetrieben. Neben der Medaille „Dank und Anerkennung der Diözese Mainz“ bekam Schaider für sein ehrenamtliches Engagement den Landesehrenbrief.

Eine große Leidenschaft von ihm ist die Arbeit im eigenen Weinberg. Dass der Wein die Generationen der Familie Schaider verbindet, zeigt, dass die Enkelin Sabine Krug im Jahre 2002 zur Bergsträßer Weinkönigin gekrönt wurde. Zu den Gratulanten am Jubeltag zählten neben den drei Töchtern auch die sieben Enkel und ein Urenkel. tn

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.10.2018