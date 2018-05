Anzeige

Bensheim.Ein strahlender Alleinflieger. Eigentlich nichts Ungewöhnliches: Die meisten Piloten freuen sich über ihren ersten Alleinflug. Bilal Dew (Bild) freute sich aber ganz besonders. Schon als Kind beobachtete er in seiner ursprünglichen Heimatstadt Rabwah/Pakistan die Jets der nahen Airbase am Himmel.

Doch das Weltgeschehen nimmt wenig Rücksicht auf Kinderträume und so fand sich der Jugendliche Dews plötzlich als anerkannter Flüchtling in Bensheim wieder. Hier sah er sie zum ersten Mal: die lautlosen, weißen Flieger. Aber zunächst gab es Wichtigeres: Er lernte Deutsch, machte seinen Realschulabschluss. Heute besucht er das Abendgymnasium und arbeitet zur Finanzierung seines Lebensunterhaltes. Eines Tages fasste er sich ein Herz und fragte bei den Segelfliegern nach: „Wie kann man so was fliegen?“ „Steig ein und probiere es aus!“, kam die prompte Antwort.

Dew stieg ein und nun weiß er es: „Eigentlich ist es nicht so schwer, aufpassen muss man schon. Aber dann ist es echt toll!“ red/Bild: Pawel