Ein besonderer Grenzgang

GRONAU.Ein absolutes Novum wird es am Samstag (27.) für den Ortsbeirat Gronau geben. Dass das kommunale Gremium außerhalb der Ortsbezirksgrenzen und sogar auf dem Territorium einer anderen Gemeinde tagt, hat es noch nie gegeben.

Hintergrund des außergewöhnlichen Sitzungsortes ist der im Vorfeld zusammen mit dem Ortsbeirat Elmshausen durchgeführte Grenzgang entlang der Gemarkungsgrenze der beiden Dörfer am Hohberg, der nach Wunsch der Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit (Gronau) und Walter Kirschbaum (Elmshausen) auch mit einer gemeinsamen Sitzung enden soll.

Wie immer bei den Ortsbeiratssitzungen nach Grenzgängen stehen die Aussprache über die Grenzbegehung selbst sowie Bürgerinformationen im Vordergrund. Beschlussfassungen wären aufgrund des außergewöhnlichen Rahmens der Sitzung rechtlich ohnehin schwierig.

Ziel ist es daher, durch den Austausch von Informationen über die jeweilige kommunalpolitische Agenda in den beiden Nachbardörfern voneinander zu erfahren und zu lernen. Die interkommunale Zusammenarbeit wird anhand einiger Beispiele aus der Vereinswelt thematisiert. So besteht im Fußballsport bereits seit 1995/96 die Jugendspielgemeinschaft Lautertal-Gronau, an der sich neben dem TSV Elmshausen und der SG Gronau auch die Vereine SSV und TSV Reichenbach beteiligen. Auch die Jugendabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren in Gronau und Elmshausen haben in der Vergangenheit kooperiert, um sich auf die Prüfung der Leistungsspange, der höchsten Auszeichnung der Deutschen Jugendfeuerwehr (DJF), vorzubereiten.

Beginn der besonderen Sitzung im TSV-Vereinsheim ist um 15.30 Uhr. Für alle Gronauer, die es nach Sitzungsende eilig haben, bietet die Freiwillige Feuerwehr Gronau einen Fahrdienst an. Treffpunkt zum Grenzgang ist am Samstag in Gronau um 13 Uhr am Dorfplatz Römer. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.04.2019