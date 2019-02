Ein besonderer Pädagoge

Bensheim.Mit tosendem Beifall und Herzschmerz verabschiedete sich die Schulgemeinde der Geschwister-Scholl-Schule von ihrem langjährigen Kollegen Franz-Josef Schäfer, der sich seine Pensionierung nach fast 25 Jahren Diensttätigkeit an der Geschwister-Scholl-Schule wohlverdient hat.

Das Wirken von Schäfer kann, wie die Schulleiterin Angela Lüdtke die bereits vor vielen Jahren verfassten Worte des ehemaligen Direktors der Schule Herrn Wand zitierte, als „sicheres pädagogisches Gespür, gepaart mit gediegenen Fachkenntnissen sowie einem anspruchsvollen und ergebnisorientierten Unterricht“ beschrieben werden.

Vor allem seine unprätentiöse und sehr bescheidene Persönlichkeit wurden hoch gelobt. Genau jenes Verhalten macht den Pädagogen zu einem allseits geschätzten Kollegen und über die Maßen beliebt bei der Schülerschaft. Lüdtke hob Schäfers uneigennütziges schulisches Engagement hervor und stellte seine vielen Wirkungsbereiche in den Vordergrund. Überregional hat der „Neu-Pensionär“ vor allem durch seine zahlreichen Veröffentlichungen (Monografien, Artikel in historischen Zeitschriften) Bekanntheit erlangt.

Seine Liebe zur Geschichte fand auch in der Gründung der renommierten Geschichtswerkstatt, welche er vor über 20 Jahren mit ins Leben gerufen hat, ihren Ausdruck. Die Arbeit innerhalb der Geschichtswerkstatt macht deutlich, dass es ihm als Person um Schüler geht, darum, sie forschend zu integrieren und historische wie auch politische Meinungsbildung zu ermöglichen.

Innere Zufriedenheit

Sein langjähriger Mitstreiter Peter Lotz beschrieb den geschätzten Kollegen als guten Menschen, der verzeihend und zurückhaltend sei und eine innere Zufriedenheit ausstrahle. Des Weiteren sei Franz-Josef Schäfer, welchen er als wichtigen Wegbegleiter bezeichnete, eine Persönlichkeit, der es um die Stärkung ihm anvertrauter Menschen gehe.

Schäfer bedankte sich bei der Schulgemeinde und führte an, dass er in seiner Beamtenlaufbahn 2987 Schülerinnen und Schüler in 284 Klassen und Kursen unterrichtet habe. Dieses Detailwissen zeigte noch einmal seine besondere Aufmerksamkeit gegenüber jedem einzelnen seiner ehemaligen Schützlinge. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.02.2019