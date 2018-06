Anzeige

Das Stück „Zu Regensburg auf der Kirchturmspitz“ wurde dort mit einem ersten Platz belohnt. Eine Volksweise aus dem 19. Jahrhundert aus der Geburtsstadt des Chorleiters, der Vokalklang im Februar 2013 zunächst als Projektchor gegründet und innerhalb von einem guten Jahr zu einem gemischten Ensemble formiert hat, der aktuell aus 23 Sängerinnen und Sängern besteht. Geprobt werden Werke aus allen Epochen und Stilen. Auch nach Detterbecks Rückzug soll es in diesem Sinne weitergehen. Ein Nachfolger ist bereits gefunden, heißt es aus dem Verein.

Auch das schwedische Volkslied „Uti var hage“ wurde in Stuttgart als Siegertitel ausgezeichnet. „Die Gedanken sind frei“ erstrahlte in Schwanheim als Klassiker im 5/4-Takt, der südafrikanische Traditional „bawo thixo somandla“ ist ein musikalisches Andenken an eine Begegnung mit einem Gastchor im Jahr 2015 in St. Georg. Ein Stück voller Rhythmik und Lebensfreude, bei dem die Klangkultur, Gesangsfreude und eindrucksvolle Homogenität des Ensembles wunderbar zum Ausdruck kam.

Das Finale gehörte der Popmusik. „Java Jive“ ist eine anregend swingende Hymne an den Kaffeegenuss, der unter anderem durch das New Yorker Vokalquartett Manhattan Transfer bekannt wurde. Und mit „Don’t Stop Me Now“ von Queen und einem vielsagenden „Thank You For The Music“ (ABBA) – beides in Arrangements von Oliver Gies – warteten noch zwei dynamische Chorwerke voller Harmoniegesang, Dynamik und eingängiger Melodien.

„Wer kann ohne Wind segeln, wer kann ohne Ruder rudern, wer kann sich von seinem Freund trennen, ohne Tränen zu vergießen?“ hießt es in dem schwedischen Song „Vem kann segla“. Emotionale Zugabe eines hochklassigen Abschlusskonzerts mit Markus Detterbeck, der mit dem Publikum noch das afrikanische „Siya hamba“ angestimmt hat. So dunkel es am Vorabend gewesen war, so hell leuchtete die Schwanheimer Kirche in diesem besonderen Moment.

