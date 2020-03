Ein Blumen-Thron für Irmgard Seitz

Schwanheim.Zur Jahreshauptversammlung des Singkreises Schwanheim begrüßte die Vorsitzende Helga Sommer rund 30 aktive Mitglieder und Alexandra Michalka als Vertreterin des Ortsbeirats im Dorfgemeinschaftshaus.

Im Jahresbericht wurden die fleißigsten Probenbesucher sowie die wichtigsten Aktivitäten erwähnt. Neben Bewährtem gab es neue Anstrengungen, weitere Sänger für das Singen in einem Chor zu begeistern: das Frühlingsfest mit neuem Konzept, das adventliche Mitsingkonzert und zuletzt die musikalische Ausgestaltung des Abschiedsgottesdienstes für das Pfarrerehepaar Greifenstein im Februar. Letzteres war wohl für alle Anwesende das ergreifendste Erlebnis der vergangenen Monate. Viel Spaß hatten einige Mitglieder bei der Draisinen-Fahrt im letzten Sommer und dem Besuch eines Gastspiels des „Springmaus“-Ensembles in Frankfurt-Höchst.

Finanziell war das Jahr 2019 ein ruhiges, so dass dem Rechner ohne Gegenstimmen die Entlastung erteilt werden konnte.

Chorleiterin Cosima Seitz blickte auf das folgende Jahr mit der Teilnahme am Konfirmationsgottesdienst und weiteren Gottesdiensten in der Schwanheimer Kirche. Außerdem soll es Anfang Juni ein Sommerfest mit Basar, Bücherflohmarkt, Tombola und natürlich dem Auftritt der verschiedenen Chöre des Singkreises geben. Daneben ist Ende Oktober ein großes Konzert unter dem Motto „Zeitreise“ geplant, zu dem auch wieder ein Projektchor angeboten werden soll. So steht auch 2020 die Werbung für neue Sänger im Fokus diverser Aktivitäten.

Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Irmgard Seitz für ihr Lebenswerk im Singkreis Schwanheim, den sie seit der Gründung vor 54 Jahren maßgeblich geprägt hat. Ein Blumen-Thron und die Schilderung von einigen Anekdoten durch ein paar Mitsänger würdigten das Tun der 92-Jährigen – und es bleibt der Wunsch auf noch viele gemeinsame Erlebnisse. red

