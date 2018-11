Ein Brief aus dem Buckingham Palace

Zell.Post aus dem Buckingham-Palast bekommt man in Zell eher selten. Umso größer war deshalb die Freude bei Volker Feick und seinem Sohn Michael, als ein Brief aus dem Machtzentrum des englischen Königshauses im heimischen Briefkasten landete.

Auslöser war ein Schreiben von Volker Feick an Queen Elisabeth II. Der frühere Bensheimer Kommunalpolitiker, Heimatforscher und Lehrer berichtete darin von einer bemerkenswerten Aktion ehemaliger Schüler seines Sohnes, der als Lehrer an der Erich-Kästner-Schule in Bürstadt arbeitet. Urim Alija aus dem Kosovo, Danihl und Panagiotis Katsoupis aus Griechenland sowie Husret Yildiz aus der Türkei hatten in einer Nacht- und Nebel-Aktion als Geburtstagsgeschenk den Union Jack – die britische Flagge – vor dem Haus der Familie Feick an einem Mast im Wind wehen lassen.

„Sie wollten damit auch ein Zeichen internationaler Solidarität und selbst erfahrener Integration setzen“, so Feick. Denn sein Sohn verfolgt mit großer Empathie die Entwicklung Groß-Britanniens und des Königshauses – besonders aber den Lebensweg der Queen. Bereits 1990/91 war er als Assistenzlehrer in Braintree/Essex.

Im Jahr 2000 feierte er den 100. Geburtstag der Königinmutter in London. Zum Staatsbesuch von Elisabeth II. vor drei Jahren war er mit zwei Klassen in Frankfurt.

Außerdem geht Michael Feick jedes Jahr mit Klassen seiner Schule auf Studienfahrt ins Vereinigte Königreich. Das originelle Geschenk und die Initiative der jungen Leute beeindruckte Volker Feick und veranlasste ihn, den Brief Richtung Palast auf den Weg zu bringen. In dem persönlich gehaltenen Schreiben schilderte er die Aktion der Schüler und erläuterte die Hintergründe.

„Zweifel über meine Vorgehensweise kamen von vielen Seiten. Eine Antwort wurde als äußerst unerwartbar bezeichnet“, bemerkte der Zeller. Doch auf die Administration der Monarchin war Verlass. Schon einige Tage später kam eine Reaktion aus London. Eine Hofdame der Königin (Lady-in-Waiting) schrieb „vom Wunsch der Queen, sich für den Brief zu bedanken“.

Die Nachricht von Volker Feick und seiner Familie sei wertgeschätzt worden. Mit einem erneuten Dank und freundlichen Grüßen enden die netten Zeilen aus dem Buckingham Palace, über die sich wiederum der Adressat sehr freute. Die royale Anerkennung dürfte im Hause Feick sicherlich einen Ehrenplatz erhalten und dient durchaus als Beleg, dass es sich in Zeichen von Chats, Mails und Twitter immer noch lohnt, einen „altmodischen“ Brief auf die Reise zu schicken. dr

