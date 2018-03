Ein bunter Strauß an Melodien

Anzeige

Gronau.Zum Liederabend hatte der Männergesangverein Eintracht Gronau eingeladen. Vier Gastvereine folgten der Einladung und boten im Dorfgemeinschaftshaus einen bunten Strauß an Melodien und Liedgut des Chorgesangs. Den Auftakt übernahmen die Gronauer, die unter der Leitung von Otto Lamade stehen. Nach dem „Sängergruß und dem Eintrachtlied“ folgten die Lieder „Ännchen von Tharau“ und „Still ruht der See.“

Darauf folgte der Gesangverein Liederkranz Zwingenberg und brachten das „Hessenlied“ und „Mein Mund, der singet“ unter der Leitung von Andreas Mayer zu Gehör. Der Männergesangverein Harmonie Bensheim unter der Leitung von Chorleiterin Gudrun Nowak sang nun den 23. Psalm und den Chor „Signore delle cime“.

Das Sängerquartett 1925 – Frauenchor aus Mittershausen -Scheuerberg unter der Leitung von Dirigent Volker Schneider – trug die beiden Lieder „Liebe ist unendlich“ und das „Irische Liebeslied“ vor. Der Männerchor vom Sängerquartett 1925 Mittershausen-Scheuerberg mit Chorleiter Volker Schneider sang als erstes „Hase und der Jäger“ und im Anschluss das Lied mit der Musik von Udo Jürgens: „Griechischer Wein“. Mit den beiden Liedern „Lord, I want to be Christian“ und „Good News“ sang sich der Männerchor Eintracht Reichenbach unter der Leitung von Chorleiter Björn Karg in die Herzen des Publikums.