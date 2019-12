Ein bunter Strauß an Melodien

Bensheim.Ein volles Programm mit einigen Höhepunkten hatten die Sänger des Männergesangverein Harmonie 1861 Bensheim am Sonntag zu absolvieren.

Bereits am Nachmittag erfreuten sie wie jedes Jahr die Bewohner und Gäste im Caritasheim Sankt Elisabeth in Bensheim mit einem Strauß traditioneller und adventlicher Lieder. Am Abend ging es dann weiter im festlich geschmückten Saal im Kolpinghaus. Hier begrüßte der stellvertretende Vorsitzende der Harmonie Bernhard Wahlig die Sängerfrauen und Sänger und als Gäste zur Weihnachtsfeier die Mitglieder des Chores Wings of Joy.

Mit den Liedern „Advent“, „Es ist ein Ros entsprungen“ und „Maria durch ein Dornwald ging“ stimmten die Sänger sich und ihre Gäste auf die Weihnachtszeit ein. Hans Weber und anschließend Bernhard Wahlig steuerten weihnachtliche Gedichte bei, ehe die Sänger Georg Paulin und Walter Marweld mit einem Soloduett „Tochter Zion“ aufwarteten.

Vier Lieder von Wings of Joy

Als erster Höhepunkt folgten dann vier Liedbeiträge der Wings of Joy: „Eli, Eli“, „Feliz Navidad“, „Adventsjodler“ und „Weit, weit weg“. Anschließend brillierte die gemeinsame Chorleiterin beider Chöre Lisa Hofstetter mit einem Sologesang des bekannten „Have yourself a merry little Christmas“ in deutscher Übersetzung.

Zuletzt folgten noch zwei Liedbeiträge des MGV Harmonie „Es wird schon gleich dunkel“ und „Engel auf den Feldern singen“, ehe als kulinarischer Höhepunkt der Sturm auf das reichhaltige und abwechslungsreiche Büfett eröffnet wurde. Abschließender Höhepunkt war die Ehrung von zwei langjährigen aktiven Mitgliedern des Männergesangverein Harmonie.

Der Ehrenvorsitzende der Harmonie Hans Schuster wurde für 65 Jahre, Siegfried Herold für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Heinz Ritsert, Kreisvorsitzender vom Deutschen Chorverband und Hessischem Sängerbund, sprach ihnen den Dank für ihre Treue aus und überreichte Urkunden und Ehrennadeln. Auch Bernhard Wahlig dankte ihnen für ihre treue Mitgliedschaft und überreichte jeweils ein Weinpräsent.

Den Abend moderierte Josef Fertig, der insbesondere dem Leiter des Vergnügungsausschusses Klaus Aring und einigen Sängerfrauen für ihre aktive Vorarbeit zum Gelingen des Abends und Walter Marweld für die gelungene Choreographie des Abends dankte. red

