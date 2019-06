Ein Chor ist erwachsen geworden

Schwanheim.Die Kühle in der Schwanheimer Kirche war ein angenehmer Rahmen für das diesjährige Sommerkonzert des Bensheimer Chors Da Capo. Unter der Leitung von Constanze Pfeifer und Martin Bernasconi präsentierte das Ensemble am Sonntag Auszüge aus dem breit gefächerten Repertoire.

Die beiden Leiter teilten sich das Dirigat. Die knapp 30 Stimmen des sauber disponierten Chors überzeugten mit Ausdruck, Harmonie und Esprit. Die Spannweite in Schwanheim reichte von traditioneller A-cappella-Literatur über Spirituals bis zu Pop-Arrangements und klassischen Werken.

Darunter Brahms’ „Waldesnacht“, ein veritables Meisterwerk der romantischen Chorliteratur. In dieser Vertonung des Heyse-Textes manifestiert sich der kompositorische Personalstil im vierstimmigen A-cappella-Satz in beachtlicher Meisterschaft.

Die Sängerinnen und Sänger zeichneten ein facettenreiches musikalisches Gemälde aus feinsten Nuancen, das den Kontrast zwischen der friedlichen Stille in der Natur und dem hektischen Alltagsleben eindrucksvoll nachzeichnet. Von William Henry Monk stammt die Melodie zu „Abide With Me“ (Text von Henry Francis Lyte), der als Hymnus ein bekanntes Stück der geistlichen Literatur darstellt. Im englischen Gesangbuch ist das Stück eines der prominentesten.

Der Chor interpretierte das Werk („Bleib bei mir, Herr“) mit hoher Strahlkraft und einer sensiblen musikalischen Betonung. Begleitet wurde das Konzert von Johanna Zerlik am Piano. Martin Bernasconi (Bass) und Constanze Pfeifer (Sopran) sind selbst Sänger des Chors, der 2002 von ehemaligen Mitgliedern des Jugendchors des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums (AKG) gegründet wurde.

Internationales Programm

Das Motett „Sicut cervus desiderat“ von Giovanni Pierluigi da Palestrina ist ein Renaissance-Werk, das geistliche Sehnsucht und expressive Leidenschaft ausatmet. Da Capo hat das Stück mit maximaler Klangschönheit und gefühlvoller Kraft in einem sehr passenden räumlichen Rahmen zu Gehör gebracht.

„Ukuthula“ heißt Frieden in der Sprache der afrikanischen Volksgruppen Zulu und Xhosa. Das Freiheitslied in einem Arrangement von Andre van der Merwe offenbart eine emotionale Tiefe und gesangliche Energie, die der Chor unter dem Dirigat von Martin Bernasconi in der Mitte der zweiten Hälfte beachtlich souverän umgesetzt hat.

Das internationale Programm spannte sich vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart und umfasste auch Stücke wie das derzeit viel gehörte „Lucky Old Sun“ nach einer Melodie von Beasley Smith und Texten von Haven Gillespie.

Mit Billy Joels leisem Wiegenlied „Lullaby“ und Irving Berlins Jazz-Standard „Blues Skies“ ging es ins Finale.

Das Publikum erlebte ein feines Sommerkonzert eines Chors, der trotz seiner Ursprünge längst erwachsen geworden ist und eine reife, elegante Klangsprache beherrscht.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.06.2019