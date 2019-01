Ein Dreierpack von Robert Betz

Bensheim.Im Rahmen der Reihe Lebenskunst kommt am Donnerstag (24.) und Freitag (25.) der Bestseller- Autor Robert Betz in das Bensheimer Parktheater. Aufgrund der großen Resonanz für den Doppelvortrag am Freitag, der schon lange ausverkauft ist, gibt es nun einen weiteren Zusatztermin im Rahmen der Vortragsreihe „Lebenskunst“ am Donnerstag (24.). Beginn ist um 19.30 Uhr. Thema seiner Vorträge ist: „Das Leben könnte so schön sein, wenn…! – Wie du deinem Leben bewusst eine neue Richtung gibst“.

Robert Betz ist Diplom-Psychologe und zählt zu den erfolgreichsten Lebenslehrern, Autoren und Seminarleitern im deutschsprachigen Raum. „Seine lebensnahen, lebendig gestalteten und humorvollen Vorträge begeistern Menschen quer durch alle Bevölkerungs- und Altersgruppen“, schreibt Veranstalter Justus Keller in einer Pressemitteilung.

Seine Bücher, darunter Top-Seller wie: „Willst Du normal sein oder glücklich“, „Jetzt reichts mir aber“ oder „Raus aus den alten Schuhen“ standen bisher über 430 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste.

„Ach, das Leben könnte so schön sein, wenn…“ Wer hat diesen Gedanken nicht schon manches Mal gedacht. Es „könnte“ nicht nur schön sein, nein, es kann und wird für denjenigen zu einem schönen Leben werden, der bereit und neugierig ist, sich selbst, die anderen und das Leben verstehen zu wollen. Dies ist laut Robert Betz nicht so schwierig, wie viele glauben. „Das Leben und was wir erfahren, ist einfach und leicht zu verstehen, wenn wir uns neuen Gedanken öffnen und es aus einem neuen Blickwinkel betrachten. Sobald wir begreifen, dass wir Gestalter unserer Lebenswirklichkeit sind, können wir die Gestaltungskraft über unser Leben wieder erlangen und Dinge verändern.“

Wer bereit sei, aufzuhören mit Jammern, Klagen und Anklagen, wer Lust habe auf ein glückliches erfülltes Leben, könne in diesem Vortrag wertvolle Hinweise dafür erhalten.

Durch das Engagement der „Steffen-Lohrer-Stiftung“ können bei rechtzeitiger Anmeldung über info@Lebenskunst-Bensheim.de für vorübergehend arbeitslose Menschen, oder Hartz IV- Bezieher wie auch für Schüler und Studenten kostenfreie Tickets reserviert werden.

Karten für diesen Vortrag gibt es in Bensheim in der Musikbox im Kaufhaus Ganz, in Zwingenberg bei der Buchhandlung Lichtblick, in Auerbach bei der Bücherkiste und in Heppenheim bei der Bücherstube May. red

Info: Weitere Informationen unter www.Lebenskunst-Bensheim.de

