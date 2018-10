Ein durstiger Darmstädter zecht munter weiter

Bensheim.“Liggt die Eil noch uf der faule Haut! Gestern widder voll gewäse, he? Des Geld versoffe, statt mich zu bezahle? Was deht ich en so gern haache!“ Wer das versteht wird den „Datterich“ lieben. Darmstadts beliebte Lokalposse wurde von Iris Strombergers neu gegründetem Ensemble „Theaterlust“ jetzt in eine flotte Kurzfassung übersetzt und knackig ausformuliert. In der Hauptrolle überzeugt Fabian Stromberger, Sohn der Regisseurin und Enkel von Robert Stromberger, der die Figur jahrelang im Staatstheater verkörpert hatte. Der Datterich von 1841 ist ein unsterbliches Stück Darmstädter Identität. Und er fühlt sich auch 20 Kilometer weiter südlich wohl.

Manchmal scheinen sich genetische Verstrickungen auszuzahlen. Der erst 32-Jährige Schauspieler fühlt sich nach Engagements am Wiesbadener Staatstheater, an der Wiener Burg und am Berliner Ensemble im familiären Umfeld sichtlich wohl. Im Geiste des Großvaters und auf Augenhöhe mit der Mutter, die Frau Dummbach spielt, holt der für diese Figur noch sehr junge Akteur eine Menge aus dieser Rolle heraus. Frech und professionell, mit Tempo und der nötigen Tiefe hetzt er den „genialen Schnorrer“ über die Bühne des ausverkauften Parktheaters, wo das Publikum nach gut zwei Stunden Mundart-Volkstheater langen Applaus spendete.

Spritzig in Szene gesetzt

Die spritzig-traditionell inszenierte Biedermeierposse erzählt die Geschichte vom ewig weindurstigen Lebenskünstler in federleicht gezeichneten Bildern in einem einzigen Bühnenbild, das in den kurzen Szenenpausen nur leicht verändert wird. Das durchweg recht junge Ensemble spielt überwiegend souverän und abgeklärt, zumindest die wichtigen Rollen in Niebergalls Stück sind adäquat besetzt. Schön, wie Uli Verthein als Schuster Bengler fast wortlos, aber mit felsenfestem Schritt dem Preller hinterher hinkt und dabei eine bedrohliche Atmosphäre verbreitet. Oder wie Vater Dummbach (Harald Mehring) Politik und Persönlichkeit in eine Waagschale schmeißt und daraus seine ganz eigenen Lehren zieht. Der Zeitgeist ist den Zechern immer nah: Mitte des 19. Jahrhunderts fürchtet man die Osmanen vor Wien („In 50 Jahr sin mer alle Derke!“) und - viel schlimmer – den begleitenden Umstand, dass dann die Südhessen keinen Wein mehr saufen dürften. Aber auch der direkte Nachbar Frankreich ist eine latente Gefahr: „Die Franzose hawe Geil im Vogelsberg gekaaft.“

Mit Jonas Zipf ist auch der frühere Schauspieldirektor vom Staatstheater, ein Mitglied der pseudowissenschaftlich umtriebigen „Datterologischen Gesellschaft“, in Strombergers Ensemble als allerdings etwas steifer Metzgermeister Knippelius dabei. Die süße Wirtin Lisette wird von Katrin Deußer gespielt, Saskia Huppert gibt die Marie mit viel Pfiff und Witz. Arno Huppert ist wie Mehring ein alter Kollege aus der Hessischen Spielgemeinschaft um Robert Stromberger.

Premiere der Neuinszenierung war - sehr passend - beim diesjährigen Heinerfest im Juli. Mit dem Bensheimer Gastspiel hat sich Theaterchef Berthold Mäurer einen langen Wunsch erfüllt. Er wollte den Datterich endlich einmal wieder ins Parktheater holen. Und bewies den richtigen Riecher, damit ein großes Publikum zu mobilisieren. Iris Stromberger schafft den Spagat zwischen Tradition und Modernisierung und spricht damit wohl auch ein etwas jüngeres Publikum an, was bei diesem Stoff sicherlich kein Leichtes ist. 2019 soll die Kleinbürgerkomödie „Der Glasschrank“, ebenfalls von Robert Stromberger, folgen. Ziel von Theaterlust ist ein komödiantisch orientierter Spielplan, der mundartliche Volkstheaterstücke, internationale Erfolgskomödien und zeitgenössische Werke mit gesellschaftskritischen Themen umfasst.

Ihr Datterich ist ein cleverer Tagdieb mit „verstecktem Durst“, der sich aus dem Augenblick heraus immer selbst neu zu inszenieren weiß. Ein gescheiterter Finanzbeamter ohne Knete, der im Wirtshaus neue Opfer findet („Den kennt mer vielleicht melke...“) und als hessischer Don Juan den Röcken hinterher jagt. Fabian Stromberger legt in die Figur viel Herzblut und Dampf hinein, was der Rolle viel Fleisch und Charme gibt, bisweilen aber fast über das Ziel hinaus schießt. Das Subtile, Augenzwinkernde der Figur geht manchmal in etwas zu lauter Komik unter. Dem guten Gesamteindruck der Inszenierung schadet das aber kaum. Auch im Parktheater sprechen etliche Zuschauer die bekannten Zeilen mit und spenden immer wieder Szenenapplaus für das 18-köpfige Ensemble, das süffig spielt und sich keine darstellerischen Patzer leistet.

Ein Prachtesexmplar

Strombergers Datterich präsentiert sich als Prachtexemplar des typischen vorlauten, frechen Lokalhelden, der seine Umgebung, die eine Stinkwut auf ihn hat, bei Laune hält und am Ende fast immer gewinnt. Ein versoffener Außenseiter, ein Quell der Lumperei, aber auch ein geistiger Vorbote der Freiheit in der revolutionären Zeit des deutschen Vormärz.

Das Subversive und Selbstironische gehört zu dieser Figur ebenso wie sein Drang nach einer guten Flasche Assmannshäuser. „Geht Ihne do des Herz net uff wie en Kräbbel?“, fragt er seinen Zechkumpan beim Schlucken. Manchem Zuschauer ging es in Parktheater Bensheim ebenso.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.10.2018