Bensheim.„Habt keine Angst“, verkündet der Engel auf dem Bild, das von Schülern der Märkerwaldschule Gronau für den Adventskalender am Haus am Markt gestaltet hat. Viele Hände strecken sich dem Engel entgegen. Heute und morgen werden die nächsten Fenster enthüllt, jeweils mit einer Zeremonie um 18 Uhr am Marktplatz. red/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.12.2018