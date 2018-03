Ein Farbsystem hilft gegen Gedränge

Anzeige

Die aktuelle Diskussion habe man natürlich verfolgt, erklärt Mariette Rettig (kleines Bild) auf Nachfrage. „Ich kenne die Situation in Essen nicht. Grundsätzlich kann man keinen Unterschied zwischen den Menschen machen, alle sind gleich, ob Deutsche oder Ausländer – wir sind alle Menschen“, betont die Vereinsvorsitzende und Tafel-Leiterin. Sie wisse nicht, mit wie vielen Helfern in Essen die tägliche Arbeit bewältigt werden müsse. In Bensheim gibt es über 200 ehrenamtliche Helfer. Alle seien nur alle fünf Wochen an der Reihe, „da ist manches einfacher wegzustecken, als wenn man es jede Woche erlebt“.

Zweimal in der Woche öffnet die Tafel an der Rheinstraße ihre Türen. Pro Ausgabe habe man viele Helfer. So könne man zu zweit oder dritt am Eingang stehen, um dem Ansturm einfacher gerecht zu werden. Grundsätzlich gelte: Alle Bedürftigen dürfen zweimal kommen, egal, welcher Nationalität oder Religion sie angehören. „Es gibt keine Beschränkung, weder für Deutsche noch für andere Nationen“, bemerkt Rettig.

Immerhin besuchen Menschen aus 46 Ländern die Tafel. Aktuell werden 1184 Haushalte versorgt, davon 912 mit Migrationshintergrund. Der größte Anteil stammt aus Bensheim, aber auch aus den Nachbarkommunen kommen Nutzer, da es keine Beschränkung der Ortsansässigkeit gibt. Ansteigend ist jedoch vor allem die Zahl der Rentner. Auch habe man vermehrt alleinerziehende Mütter aufgenommen.

Herkunft spielt keine Rolle

Zu größeren Zwischenfällen sei es bisher nicht gekommen, Geschubse und Drängeleien seien sicher nicht an der Tagesordnung, meint die Vorsitzende. „Natürlich wollen manche immer die Ersten sein. Da spielt die Herkunft aber keine Rolle.“ Um mögliche Kollisionen am Eingang von vorneherein zu umgehen, hat die Bensheimer Tafel vor längerem schon ein Farbsystem eingeführt. Die Kunden werden in vier Farbgruppen eingeteilt. Jede Woche fängt eine andere an. „Jeder ist mal Erster, mal Letzter. Dadurch entspannt sich die Lage, weil nicht 150 Menschen auf einmal kommen“, erläutert Mariette Rettig.

Alle bekommen einen Plan mit nach Hause, der zwei Monate gültig ist. Sobald mögliche Verständnisprobleme ausgeräumt sind, läuft das System in der Regel reibungslos. Sollte sich die Situation dennoch eines Tages zuspitzen, hätte man Spielraum. „Wir können dann immer noch sagen, dass Familien mit Kindern zweimal, Einzelpersonen nur einmal in der Woche einkaufen dürfen“, nennt Rettig Beispiele, die sicherlich auf mehr Verständnis stoßen würden, als ein Aufnahmestopp für Menschen, die keinen deutschen Pass besitzen. Der Ausschluss von einzelnen Gruppen sei keine Lösung.

In Essen will man nun ebenfalls über das Verteilsystem nachdenken, zunächst aber am eingeschlagenen Weg festhalten. Der hatte bundesweit für Kritik gesorgt, selbst Kanzlerin Angela Merkel hatte sich eingeschaltet und die Entscheidung gerügt.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.03.2018