Bensheim.Auch in diesem Jahr sind die Gläubigen der Pfarrgruppe Heilig Kreuz und Sankt Laurentius sowie alle Interessierten wieder eingeladen, am Samstag, 18. August, in Maria Einsiedel miteinander ein Fest des Glaubens zu feiern.

Anlässlich der Gründung einer Pfarrgruppe vor zwei Jahren wurde die Idee einer gemeinsamen Wallfahrt Ausdruck geboren. Der Nachmittag soll ein Angebot für alle Generationen sein, dementsprechend gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Weg nach Maria Einsiedel gemeinschaftlich zurückzulegen.

Diejenigen, die die Strecke als Fußweg mit geistlichen Impulsen gehen möchten, treffen sich um 11.30 Uhr vor der Kirche Sankt Laurentius. Die Fahrradgruppe, zu der auch besonders Familien mit größeren Kindern eingeladen sind, startet um 14 Uhr vor der Kirche Heilig Kreuz. Treffpunkt der Autofahrgemeinschaften ist um 14.45 Uhr jeweils auf den Parkplätzen von Sankt Laurentius und Heilig Kreuz. Die Anmeldung zu den Fahrgemeinschaften erfolgt über Listen, die in beiden Kirchen ausliegen. Nach der Ankunft in Maria Einsiedel und einer kleinen Stärkung wird um 16 Uhr in der Pilgerhalle ein Gottesdienst gefeiert, der musikalisch von einer Projektband gestaltet wird. In diesem Jahr wird parallel ein Kinderwortgottesdienst im Grünen angeboten.