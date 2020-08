Ein Festtag für Marga und Günter Fluhr

Bensheim.Sie hat ihre familiären Wurzeln in Fehlheim, kam aber in Darmstadt zur Welt, er kommt aus der Pfalz. Marga und Günter Fluhr feierten Diamantene Hochzeit, ein Festtag, begleitet von Sonnenschein vorm heimischen Fenster in Bensheim, der Zeit zur Rückschau im Gespräch gab.

Kennengelernt haben sich die beiden, sie ist Geburtsjahrgang 1936, er 1935, während eines Italienurlaubs. Aus Bekanntschaft wurde Liebe und vor sechzig Jahren eine Ehe. Drei Kinder und ein Enkel begleiten heute den Lebenswege der Rentner. Sie lernte einst den Beruf der Verkäuferin, kümmerte sich später um das Großwerden der Kinder.

In seinem Lebenslauf finden sich eine Vielzahl erlernter Berufe, Maurer, Stuckateur, Lackierer, Fliesenleger gehören dazu, alsdann war er am Frankfurter Flughafen beschäftigt, anfangs als Sondergerätefahrer, in Folge als Sicherheitsangestellter. Gelebt hat das Paar zunächst in Darmstadt, von wo es nach Fehlheim ins eigene Haus gezogen ist.

Heute haben die beiden ihr Daheim nahe der Bensheimer Innenstadt. Lesen und singen nennt Marga Fluhr als Freizeitbeschäftigungen, denen sie sich besonders gerne widmet. Ihr Mann hat seit jeher viel Sport gemacht, Fußball gehört dazu, Spieler und Trainer ist er gewesen, inzwischen hält er sich mit regelmäßiger Gymnastik fit.

Grüße und beste Wünsche zum Ehejubiläum kamen von Bürgermeister Rolf Richter, der unter anderem eine Glückwunsch-Urkunde der Stadt überreichte. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.08.2020