Ein Gegengewicht zum Schrecklichen

Anzeige

Das Wort hat großen Stellenwert

Das geschriebene und gedruckte Wort hat bei Root Leeb einen hohen Stellenwert, denn die 1955 in Würzburg geborene Malerin und Bildhauerin ist auch Illustratorin, vor allem für die Bücher ihres Ehemannes Rafik Schami. Sie ist aber auch selbst Autorin von Romanen und Kurzgeschichten, die zum Teil ihren verschlungenen Lebensweg aufgreifen. Nach dem Studium der Germanistik und Philosophie, abgeschlossen mit dem Magister Artium, studierte Root Leeb in München Sozialpädagogik mit dem Abschluss Diplom. Sie war Lehrerin im Bereich Deutsch für Ausländer und anschließend sechs Jahre lang Straßenbahnführerin in München. Seit 1991 ist sie freischaffende Schriftstellerin, Malerin und Zeichnerin, die ihren Schwerpunkt in der Verbindung von Literatur und Malerei sieht.

Und das wird auch in der aktuellen Ausstellung deutlich. Da ist zum einen das Material Papier, das ihr – bedruckt oder unbedruckt – zum Bemalen, vor allem aber zum Gestalten ihrer weißen Figuren dient. Zum anderen geht es thematisch oft um das Lesen und Schreiben, um die Farbe der Worte, aber auch um deren Auslegung.

Das Wort Humankapital etwa erhält bei Root Leeb ganz neue Bedeutung: Kleine, aus Papier gewickelte und mit echtem Haar versehene Köpfe sind auf Gestellen aufgereiht und erinnern an eine Sammlung von Schrumpfköpfen. Als solche dienten sie als Zahlungsmittel, darauf weist die Künstlerin in der beigegebenen Erläuterung hin, ebenso wie auf die Herleitung des Wortes Kapital aus dem lateinischen caputund auf die Bedeutung des Wortes kapitulieren: „aufgeben – und womöglich den Kopf verlieren“.

Neben vielen fast lebensgroßen Plastiken gibt es auch humorvolle kleinere Objekte wie das „Kindermissetatenbuch des heiligen Nikolaus“, bei dem aus einem aufgeklappten Buch kleine Figuren wachsen, die andere an den Haaren ziehen, die Zunge herausstrecken oder gar einfach auf den Boden sch…

Von den weißen dreidimensionalen Arbeiten stechen die leuchtend bunten Aquarelle deutlich ab. Es sind vorwiegend menschenleere Landschaften, die Gärten oder eine abstrahierte, orientalisch wirkende Architektur zeigen und zum Teil nur Miniaturformat haben. Für manche wählte die Malerin das in der künstlerischen Produktion ungewöhnliche Material Fermacell. Die Gipsfaser-Platten werden normalerweise im Trockenbau verwendet und wirken mit den durchscheinenden Farben bemalt durchaus ästhetisch reizvoll.

„Ihre Figuren haben für mich einen hohen emotionalen Wert, zwischen Schauspiel und wahrer Situation, sie sind für stilisierte Momente des täglichen Lebens auf eine Bühne in die Besonderheit gehoben. Es sind Figuren oder auch nur Köpfe, neutrale Körper oder Körperteile, mit ganz eigenen, individuellen, momentanen Lebenssituationen. Faszinierend im glänzend Weiß des Körpers mit einer phänomenalen Leuchtkraft und Eindringlichkeit der Augen.“ So charakterisierte Berthold Mäurer in seiner Laudatio die Arbeit der Künstlerin – bei einer Vernissage, zu der Gabriele Mund als Sprecherin der ausrichtenden Gruppe Kunst im Fürstenlager des Kur- und Verkehrsvereins unter den vielen Gästen auch den Schriftsteller Rafik Schami und den Bensheimer Bürgermeister Rolf Richter begrüßen konnte.

Die Ausstellung dauert noch bis zum 20. Mai, zu sehen samstags ab 14.30 Uhr und sonntags ab 11 Uhr, jeweils bis 18 Uhr. Zur Midissage am Sonntag, 29. April um 11 Uhr wird Root Leeb aus ihren Büchern lesen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.04.2018