Ein grüner Hüne zappelt am Haken

Bensheim.Es begab sich zu einer Zeit, da für Bensheim die Bäume in den Himmel zu wachsen schienen – zumindest auf dem Marktplatz. Die Chronisten schrieben das Jahr 2007, das Projekt Riesentanne wurde ins Leben gerufen. Ganz dem damaligen Zeitgeist verpflichtet, das größte Bäumchen in der kommunalen Familie haben zu wollen. Sinnigerweise war die erste Riesentanne zwar eine Fichte, aber das störte im rekordumnebelten Treiben niemanden.

Elf Jahre später wird immer noch an grünen Hünen gesägt, um der Stadtmitte zum Weihnachtsmarkt ein aussagekräftiges Aushängeschild präsentieren zu können. Gardemaß sollen die Exemplare nach wie vor haben, aber die Gier nach neuen Rekorden steht nicht mehr zwingend im Vordergrund. Ein guter Wuchs und ein hübsches Äußeres gelten in erster Linie als Auswahlkriterien. Wobei der Christbaum, um auf dem Marktplatz zur Geltung zu kommen und das Kleid aus 30 000 LED tragen zu können, keine Bonsais im Stammbaum haben sollte.

Profi-Team im Einsatz

Video Lokales In Position gebracht Der Weihnachtsbaum aus Auerbach hat es inzwischen auf den Marktplatz in Bensheim geschafft. Mit etwas Hilfe wird er in die richtige Position gerückt. Der Weihnachtsbaum aus Auerbach hat es inzwischen auf den Marktplatz in Bensheim geschafft. Mit etwas Hilfe wird er in die richtige Position gerückt.

Wie dem auch sei: Am Freitag rückte das bewährte Team um die Fachmänner Norbert und Marco Emig aus Kocherbach sowie die Firma Weiland aus Lampertheim zum zwölften Mal aus, um mit Motorsäge und Tieflader das Grün in die Fußgängerzone zu holen. Beim jährlichen Gehölz-Casting hatte sich die 20 Meter hohe Tanne von Peter und Waltrudis Silomon-Pflug aus Auerbach durchgesetzt. Als die Familie vor mehr als 30 Jahren von Heppenheim an die Philippshöhe zog, stand der Baum schon auf dem Grundstück. Allerdings lugte damals die Spitze nicht ansatzweise über das Hausdach.

Bevor die Motorsägen gezückt wurden, musste das Spenderehepaar zunächst Aufklärungsarbeit leisten. Entgegen der Verlautbarung von „Bensheim Aktiv“ handelt es sich nicht um eine Fichte, sondern einen klassischen Tannenbaum – vor Ort auch unschwer zu erkennen. Der guten Stimmung tat dies keinen Abbruch. „Wenn wir im Einsatz sind, dauert es nicht mehr lange bis Weihnachten“, witzelte Emig senior.

Im Garten der Familie hatten sich Anwohner und Freunde eingefunden, um das Spektakel live zu verfolgen, bestens ver- und umsorgt von der Hausherrin. Sie und ihr Ehemann betonten, dass die Nachbarn die Aktion sehr wohlwollend und unterstützend begleitet hätten. „Einige haben sogar gesagt, dass sie ihn vermissen werden. Er war ein bisschen wie ein Wahrzeichen der Straße.“

„Eine Träne verdrücken“

Der Verlust des langjährigen Wegbegleiters stimmte auch Waltrudis Silomon-Pflug traurig. „Ich werde schon eine Träne verdrücken, wenn er gefällt ist. Es tut mir doch ein bisschen in der Seele weh, die Tanne war fast wie ein Haustier, immer da.“ Die Entscheidung fiel der Familie deshalb nicht leicht. Letztlich gaben Sicherheitsbedenken und der Wunsch, den Garten neu zu gestalten, den Ausschlag.

„Wenn es windig oder stürmisch war, hat er sich schon ziemlich gebogen.“ Außerdem habe er dem Boden – besonders in diesem Sommer – viel Wasser entzogen. „Da ist gar nichts mehr gewachsen. Wir haben dreimal versucht, einen Rasen anzulegen“, blickte Peter Silomon-Pflug zurück.

Er kündigte an, einen würdigen Ersatz pflanzen zu wollen, voraussichtlich einen Laubbaum. Bis dahin will man sich aber erstmal am Anblick der „alten“ Tanne auf dem Marktplatz erfreuen. „Da hat er noch eine Aufgabe. Das ist schön.“

Zuvor war aber an der engen Philippshöhe Millimeterarbeit angesagt. Marco Emig kletterte zunächst Richtung Baumwipfel, um die Ketten und Gurte am Stamm zu befestigen. Um 11.42 Uhr setzte sein Vater die Kettensäge an, vier Minuten und ein paar routinierte Schnitte später verlor das Bäumchen die Bodenhaftung und zappelte am Haken des Krans. Während das Grün majestätisch vor blauem Himmel in der frischen Winterluft schwebte, deutete Agrartechniker Emig bereits die Schokoladenseite aus.

Fällen, verladen, fesseln

Der chirurgische Eingriff am Gehölz war allerdings der zügigere Teil der mehrstündigen Operation. In Zeitlupentempo schwebte die Tanne seitlich über das Wohnhaus der Familie Richtung Tieflader. Der wiederum füllte die enge Straße nahezu komplett aus. Viel Platz zum Rangieren hatten die Profis da nicht – zumal Zäune, Mauern und nachbarschaftlicher Gartenwuchs dem Schwergewicht nicht zum Opfer fallen durften.

So dauerte es eine Weile, bis die grüne Wuchtbrumme aus der Senkrechtren maßgenau in die Waagrechte gelegt werden konnte. „Jahrzehntelang durfte er stehen, jetzt muss er liegen“, kommentierte eine Anliegerin, während sich Waltrudis Silomon-Pflug darüber freute, dass es in Haus und Garten deutlich heller geworden war. „Jetzt kann ich sogar mal den Sonnenuntergang sehen.“ Dennoch war ihr anzumerken, dass ihr der Abschied wie angekündigt nicht leichtfiel.

Für die Einsatztruppe war der Arbeitstag mit der gekonnten Ablage auf dem Tieflader jedoch nicht beendet. Den Nachmittag über galt es, die Äste zu einem handfesten Paket zu verschnüren, um beim Abtransport möglichst geschmeidig die Kurve zu kriegen. Denn gleich nach dem Start in den Abendstunden lauerte die einzige Hürde. Die Ecke auf die B 3 musste mit Präzision genommen werden. Viel Spielraum gab die Straße nicht her, der Baum überstand nach ersten Erkenntnissen den Transport aber ohne gröbere Blessuren.

Info: Bilder in der Digitalen Zeitung und im Internet auf der Seite www.bergstraesser-anzeiger.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.11.2018