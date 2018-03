Anzeige

Auerbach.Endlich ist es Frühling und im Fürstenlager werden die Türen weit geöffnet. Erstmalig präsentieren Künstler und Kunsthandwerker in der Vorosterzeit ihre auch in Bensheim schon gut bekannten Unikate. Termin im Küchenbau ist am Samstag, 17. und Sonntag, 18. März. Samstags sind die Werke von 14 bis 20 Uhr zu sehen, sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Es nehmen bekannte und neue Künstler und Kunsthandwerker teil. Es gibt es aus den Materialien Papier, Holz, Glas, Ton, Wolle und Leinen ein kleines aber feines Angebot. Hier finden die Besucher die unterschiedlichsten Grußkarten von Künstlerhand oder erschwingliche Bilder in kleinen Formaten. Aber auch größere Gemälde und Drucke für den besonderen Geschmack. Künstler sind gute Kunsthandwerker, so dass mit Blick auf Ostern auch dieses Angebot sehr breit gefächert ist.

Dazu textile Accessoires, künstlerisch gestaltetes Glas, Taschen, Perlen, Keramik aus Meisterhand und vieles mehr. Dazu im Holzofen gebackenes Brot, verschiedene Dips und Kräuterbutter, ein bisschen Wein und Wasser lassen den Event zu einen beschwingten Tag werden.