Ein Hauch von Wintersonne in der Innenstadt

Bensheim.Fast wie von Eiskristallen überzogen wirken diese Gräser in einem Pflanzenkübel in der Bensheimer Fußgängerzone. Doch weit gefehlt – die zarten Halme sind lediglich von der Sonne angestrahlt. Die hatte sich in den letzten Wochen an der Bergstraße sehr rar gemacht – umso größer die Freude über ein paar zaghafte Sonnenstrahlen in den vergangenen Tagen. Stimmt der Wetterbericht, könnten in den nächsten Tagen wieder mehr Sonnenstunden zusammenkommen. Und auch Frost ist angekündigt – zumindest in der Nacht. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.01.2019