Ein Hauch von Winzerfest: Das Riesenrad ist da

Bensheim.In Bensheim dreht sich bekanntlich vieles im Kreis – und das nicht immer freiwillig. Zur Pandemie-Ausgabe des Bergsträßer Winzerfestes kann man sich am Hospitalbrunnen aber wieder ohne Zwänge in die Luft befördern lassen. Am Mittwoch wurde das Riesenrad aufgebaut, seit Donnerstag kann man es in voller Pracht bewundern. Bis auf rund 40 Meter geht es mit dem Fahrgeschäft der Wormser Familie Göbel in die Höhe.

Damit sind die Vorbereitungen für die kleine Festmeile zwischen Mittelbrücke und Hospitalbrunnen abgeschlossen – mit Riesenrad, Kinderkarussell und einigen Ständen, an denen man sich stärken kann, selbstredend mit gebührendem Abstand. Offiziell wird das „Winzerfest dahaam“ am Samstag (5.) um 19 Uhr im Live-Stream eröffnet. dr/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.09.2020