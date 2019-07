Ein Heidenspaß – nicht nur für die Kleinsten

Auerbach.200 Boote hätten am Start sein können. Doch der Regen hatte auch der Bachregatta am Samstagnachmittag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ab 14 Uhr konnten die Kinder am Stand der Kita Steinweg vor dem evangelischen Gemeindezentrum die Boote für die Teilnahme am Wettkampf erwerben.

Doch in der ersten Stunde wurden so gut wie keine Boote verkauft. Als dann das Wetter etwas besser

...