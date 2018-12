Bensheim.Ein Herz für Frauen – so könnte man das Bild betiteln, das sich hinter dem 22. Fenster des Adventskalenders am Haus am Markt versteckt hat. Gestaltet wurde das Motiv im Frauenhaus Bergstraße – eine Anlaufstelle für Opfer von häuslicher Gewalt.

Morgen Abschluss-Zeremonie

Heute und morgen Abend werden die letzten beiden Fenster des Adventskalenders geöffnet – dann ist der Heilige Abend da. Zur Abschluss-Zeremonie am morgigen Sonntag (23.), 18 Uhr, sind nochmals alle Interessierten auf den Bensheimer Marktplatz eingeladen. red/Bild: Funck

