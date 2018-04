Anzeige

Hülsenfrüchte gehören zu den Schmetterlingsblütlern und sind mit 700 Gattungen und rund 18 000 Arten die drittgrößte Familie unter den Blütenpflanzen. Sie gehören zu den ältesten Kulturpflanzen, wachsen überall und waren lange Zeit eines der Hauptnahrungsmittel der Menschheit, für Nordafrika, Lateinamerika und Asien gilt das noch heute.

Historische Konstante

So war es wenig überraschend, dass die Vereinten Nationen 2016 zum Jahr der Hülsenfrüchte ausgerufen haben. Der Anbau dieser Pflanzen war im Mittelmeerraum schon immer eine historische Konstante. Über Jahrhunderte haben Hülsenfrüchte nicht nur den Speiseplan der dort ansässigen Menschen beherrscht, sondern haben auch Eingang in das alltägliche Leben gefunden, etwa in Religion, Literatur, Kunst und Film.

Ihre große Bedeutung ergibt sich aus dem hohen Eiweiß- und Stärkegehalt, aber auch an dem hohen Anteil an Ballast- und Mineralstoffen sowie an Spurenelementen (Eisen, Zink, Jod) und Vitaminen. In Kombination mit Getreideprodukten wie Nudelgerichten haben Hülsenfrüchte ökotrophologisch eine ideale Nährstoffzusammensetzung. Hinzu kommt die hervorragende Lagerfähigkeit in getrockneter Form.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es allerdings zu einem dramatischen Rückgang beim Anbau und Verbrauch. Im Wirtschaftsboom der 60er Jahre wurden tierische Produkte und Proteine bevorzugt mit der Folge, dass Hülsenfrüchte selbst in der italienischen Küche stark zurückgegangen waren. Seit längerem erleben die Hülsenfrüchte aber wieder eine veritable gastronomische Renaissance und gelten als Grundnahrungsmittel der Mediterranen Diät. Das einstige „Arme-Leute-Essen“ wird selbst von Gourmetköchen wieder neu entdeckt.

Hungergefühle geweckt

Durch die umfassenden Ausführungen der Referentin waren natürlich sukzessive die Hungergefühle der Teilnehmer angeregt worden. Folglich schlugen der Vereinsvorsitzenden Pina Kittel und ihren Helfern große Sympathien entgegen, als sie fünf Leguminosen-Kostproben nach italienischen Originalrezepten kredenzten und damit spielerisch in den Genussteil der Veranstaltung überleiteten: Pasta e piselli (Nudeln mit Erbsen), Pasta e ceci (Nudeln mit Kichererbsen), Lenticchie ripassate (Linsenpfanne), Minestra di fagioli e scarole (Bohnen- und Endivieneintopf) und La minestra del Fattore (Bauernsuppe).

Das hörte sich nicht nur gut an, sondern schmeckte auch vorzüglich. Angesichts der arbeitsaufwendigen Vorbereitungen und der begrenzten Küchenkapazität im Bürgerhaus war ein organisatorischer und logistischer Kraftakt erforderlich, um punktgenau alle Kostproben servieren zu können. Dass dies gelang, darin lag die Meisterleistung der Vorsitzenden und ihrer fleißigen Helfer.

Für den Verein war wichtig, bei solchen Verkostungen auch das Gemeinschaftsgefühl erlebbar zu machen und die Kommunikation zu fördern. Zum Abschluss gab Pina Kittel noch viele praktische Hinweise für die Zubereitung von Leguminosen-Gerichten, insbesondere Tipps zum richtigen Einweichen der Hülsenfrüchte. Für Interessierte lagen Rezepte aus. Peter J. Zeyer

