Ein Jahr in Tansania

Bensheim.Am heutigen Mittwoch (12.), 19.30 Uhr, lädt die Michaelsgemeinde zu einem Kirchturmgepräch mit Luzie Zillig und und Luisa Herborn ein. Ein Jahr verbrachten die jungen Frauen als Weltwärts-Freiwillige in Njombe. Die Michaelsgemeinde hat eine Partnerschaft mit dem dortigen Kindergarten.

Die beiden Freiwilligen arbeiteten im Kindergarten mit und lernten das Land kennen. Die Partnerschaft wurde vor acht Jahren begründet. Die Michaelsgemeinde unterstützt Kindergartenprojekte der lutherischen Diözese.

Neben der Unterstützung des Kindergartens wird die Ausbildung von Erzieherinnen gefördert. Zur Zeit absolvieren neun Erzieherinnen eine Ausbildung an einer Fachschule in Mtwara, die die Gemeinde finanziert. Auch im nächsten Jahr sollen wieder Freiwillige nach Njombe gehen. Wer Interesse an einem Freiwilligenjahr in Tansania hat, kann sich an diesem Abend gut informieren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.09.2018