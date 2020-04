Ein Karfreitag ohne Prozession

Bensheim.In über drei Jahrzehnten ist die Karfreitags-Prozession in der Bensheimer Innenstadt zu einem über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Großereignis geworden, das jedes Jahr tausende Zuschauer tief beeindruckt. Doch in diesem Jahr ist alles anders – die Traditionsveranstaltung musste in Zeiten der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Die Darstellung des Leidensweges von Jesus Christus in vier Stationen hat in Bensheim dank der hier ansässigen italienischen Familien seit 1982 Tradition. Die Darsteller um Organisationsleiter Paolo Lippiello trotzen dabei Wind und Wetter und machen das christliche Passionsspiel zu einem beeindruckenden und bewegenden Erlebnis. In diesem Jahr wären zum 38. Mal Mal rund 90 Laiendarsteller durch die Innenstadt gezogen und hätten den Kreuzweg nachgestellt.

Ihren Ursprung hat die Bensheimer Karfreitagsprozession im Jahr 1982. Nachdem bereits zur Weihnachtsfeier des Fußballvereins FC Italia Bensheim 1982 eine lebende Krippe große Resonanz in der Bensheimer Bevölkerung fand, begannen die Planungen für ein Passionsspiel. Der Verein „Bensheimer italienische Familien und deutsche Freunde“ brachte die Tradition des Passionsspiels mit an die Bergstraße – inzwischen führen Kinder und Enkel diesen Brauch fort. Ihr Ziel ist es, das Ostergeschehen für die Zuschauer erlebbar zu machen.

Nun hoffen Teilnehmer, Organisatoren und Zuschauer, dass nach der Zwangspause die Passionsspiele im Jahr 2021 wieder stattfinden. red

