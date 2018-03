Ein Könner am Keyboard

Erst nach drei Zugaben war Schluss: Don Airey and Friends bei ihrem Konzert im Musiktheater Rex. © Neu

Bensheim.Die Jungs bekamen einfach nicht genug an diesem Abend im Musiktheater Rex. Rauf und runter von der Bühne – immer wieder. Am Ende waren drei Zugaben für Don Airey and Friends notiert.

Die drei Extraschichten brachten das Rex in der alten Güterhalle in Bensheim zum Wanken: „Hush“, „Black Night“ (beide Deep Purple), Since you been gone“ (Whitesnake) – Perlen des sogenannten Classic-Rock,

