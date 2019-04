Ein Langwadener Urgestein

Langwaden.Auch wenn Georg Conrath am 23. April 1934 in Schwanheim geboren wurde, längst ist er in seiner Wahlheimat Langwaden tief verwurzelt und hat die Entwicklung des Bensheimer Stadtteils entscheidend mitgeprägt.

Am Dienstag feierte er seinen 85. Geburtstag und konnte zahlreiche Glückwünsche entgegennehmen. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickte er auf Stationen seines Lebens zurück. Auch an einen besonders tragischen Tag: Am 26. März 1945 wurde seine Mutter von einem amerikanischen Artilleriegeschoss getötet und er schwer am Bein verletzt. „Mein verletztes Bein wurde von amerikanischen Soldaten verbunden“, erzählt Georg Conrath an seinem 85. Geburtstag und auch von den Spätfolgen dieser schweren Verwundung, die er als Elfjähriger erlitten hat. Vor zehn Jahren musste er sich erneut einer komplizierten Operation unterziehen. Zum Glück mit Erfolg.

Aber Georg Conrath ist kein Mensch, der jammert, sondern einer der anpackt und immer da war, wenn man ihn brauchte. Beruflich war er zunächst bei Opel in Rüsselheim tätig, bevor er Ende der 60er Jahre in das Wasserwerk nach Einhausen wechselte. Seit 1965 lebt er in Langwaden.

1980 heiratete er seine Frau Heideltraut, mit der er einen Sohn hat. „Wir haben mittlerweile zwei Enkel“, erzählt Georg Conrath stolz. Wenn man alle ehrenamtlichen Tätigkeiten von Georg Conrath aufzählen wollte, müsste man einen Roman schreiben. Er war von 1972 bis 1997 Mitglied in der Stadtverordnetenversammlung und zwanzig Jahre Mitglied des Bau-, Umwelt- und Planungsausschusses. Er übernahm Verantwortung im Ortsbeirat Langwaden, dem er von 1977 bis 1993 und von 1997 bis 2001 angehörte.

In dieser Zeit war er 16 Jahre lang Ortsvorsteher und vier Jahre stellvertretender Ortsvorsteher. Im Jahr 1997 wurde ihm der Ehrentitel „Stadtältester“ verliehen. Außerdem ist seit über 60 Jahren Mitglied im VdK Schwanheim und seit über einem halben Jahrhundert in der Freiwilligen Feuerwehr Langwaden.

Unter den vielen Gratulanten, die ihm am Dienstag zum 85. Geburtstag gratulierten, war auch Bürgermeister Rolf Richter. Auf unserem Bild sieht man Georg Conrath und Rolf Richter mit einem Schild, das an der Garage des Jubilars einen Ehrenplatz hat. Er bekam es vor Jahren zum Abschied aus dem Ortsbeirat geschenkt – und es verdeutlicht die Wertschätzung, die man in Langwaden Georg Conrath entgegenbringt. tn

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.04.2019